Siete muertos por legionela en Nueva York, que considera eliminada la fuente del brote

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Siete muertos por legionela en Nueva York, que considera eliminada la fuente del brote
    Los legisladores locales buscan endurecer esa normativa de manera que las autoridades identifiquen a los propietarios que no han realizado esas inspecciones obligatorias y procedan a la desinfección. ESPECIAL.

De las 92 personas afectadas, 7 han fallecido y 5 están hospitalizados, mientras que 67 recibieron el alta y el resto no fueron ingresados

NUEVA YORK.- Las autoridades de Nueva York han declarado eliminada la fuente del brote de legionela que ha provocado siete muertos y mantiene hospitalizadas aún a cinco personas, tras detectarse bacterias en 59 torres de refrigeración de edificios en el barrio del Upper East Side, en el este de Manhattan.

“Estamos seguros de que la fuente de la bacteria Legionella ha sido eliminada”, indicaba este viernes la página web de seguimiento del brote del Departamento de Salud de la ciudad, que detalla que no se han hallado nuevos casos de legionela desde el 21 de julio y que el total de personas afectadas han sido 92.

TE PUEDE INTERESAR: Ministro israelí critica duramente a Turquía tras la reunión del ministro de Asuntos Exteriores con el nuevo líder de Hamás

El brote afectó a las zonas de Yorkville y Carnegie Hill, ubicadas en el Upper East Side, un barrio que abarca el este de Central Park, donde las autoridades investigaron 183 torres de refrigeración de 160 edificios, incluyendo en museos como el Met y el Guggenheim, y de los cuales dieron positivo en la bacteria 59.

Las torres que dieron positivo “han sido limpiadas y desinfectadas”, y las autoridades han inspeccionado cada una de ellas y “compartirán más información pronto sobre las medidas” para depurar responsabilidades por incumplimiento de leyes sanitarias en el brote, indicó en X el jefe del Departamento de Salud, Alistair Martin.

Se trata del segundo brote de legionela ocurrido en Manhattan en los últimos dos años, recuerdan los medios locales.

Tras el brote del año pasado, que afectó al barrio cercano de Harlem (al norte de Central Park), Nueva York aprobó una ley local que obliga a los propietarios de edificios a realizar pruebas de detección de legionela cada 31 días cuando las torres de refrigeración están activas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contagios
Muertes
Salud

Localizaciones


Estados Unidos

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Control de medios

Control de medios
CUARTOSCURO

Ernesto Ruffo, rehén político del régimen morenista

El Gobierno de México informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como presunto líder de una célula ligada al CJNG y señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

García Harfuch revela el motivo por el cual el ‘R1’, cabecilla del CJNG, mandó a asesinar a Carlos Manzo
La UNAM realizará un examen de control presencial para aspirantes a licenciatura 2026-2027 tras la revisión del proceso de admisión en línea.

UNAM repetirá examen de admisión 2026 para aspirantes de licenciatura tras detectar resultados atípicos
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional

¿Qué hacer en Saltillo? Festival Comunión, Guerra de Chistes, tributo a My Chemical Romance, teatro y cine internacional
El histórico defensor del AC Milan y de la selección de Italia dejó un legado de lealtad, liderazgo y títulos que lo convirtió en uno de los mejores centrales de todos los tiempos.

Fallece Franco Baresi, leyenda del Milan y la selección de Italia a los 66 años de edad