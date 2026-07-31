Siete muertos por legionela en Nueva York, que considera eliminada la fuente del brote

NUEVA YORK.- Las autoridades de Nueva York han declarado eliminada la fuente del brote de legionela que ha provocado siete muertos y mantiene hospitalizadas aún a cinco personas, tras detectarse bacterias en 59 torres de refrigeración de edificios en el barrio del Upper East Side, en el este de Manhattan.

“Estamos seguros de que la fuente de la bacteria Legionella ha sido eliminada”, indicaba este viernes la página web de seguimiento del brote del Departamento de Salud de la ciudad, que detalla que no se han hallado nuevos casos de legionela desde el 21 de julio y que el total de personas afectadas han sido 92.

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El brote afectó a las zonas de Yorkville y Carnegie Hill, ubicadas en el Upper East Side, un barrio que abarca el este de Central Park, donde las autoridades investigaron 183 torres de refrigeración de 160 edificios, incluyendo en museos como el Met y el Guggenheim, y de los cuales dieron positivo en la bacteria 59.

Las torres que dieron positivo “han sido limpiadas y desinfectadas”, y las autoridades han inspeccionado cada una de ellas y “compartirán más información pronto sobre las medidas” para depurar responsabilidades por incumplimiento de leyes sanitarias en el brote, indicó en X el jefe del Departamento de Salud, Alistair Martin.

Se trata del segundo brote de legionela ocurrido en Manhattan en los últimos dos años, recuerdan los medios locales.

Tras el brote del año pasado, que afectó al barrio cercano de Harlem (al norte de Central Park), Nueva York aprobó una ley local que obliga a los propietarios de edificios a realizar pruebas de detección de legionela cada 31 días cuando las torres de refrigeración están activas.