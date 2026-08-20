Sacude terremoto a Perú; reportan dos lesionados y afectaciones en viviendas

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) señaló que el sismo se produjo a las 13:00 hora local (18.00 GMT) y tuvo su epicentro a 38 kilómetros al noroeste de la ciudad de Upahuacho, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho. El temblor tuvo una profundidad de 66.7 kilómetros.

Un sismo de magnitud 6.7 remeció el jueves una región de los Andes de Perú y dejó dos heridos y afectaciones en varias viviendas y centros de salud y educativos.

El sismo se sintió en varias regiones del sur de Perú, incluidas Ica, Arequipa, Huancavelica, Apurimac y Cusco. También en Lima.

Luis Vásquez, jefe de Defensa Civil, indicó a la prensa que tenían reportes de dos personas lesionadas mientras evacuaban sus hogares durante el sismo en la capital de Parinacochas.

También se hallaron daños en 22 viviendas, seis centros de salud y un colegio en varios distritos de Ayacucho y Cusco.

Vásquez añadió que en Coracora se observaron derrumbes de piedras en cerros colindantes. La Marina descartó un tsunami.

Los temblores son frecuentes en Perú ya que el país se encuentra en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, con frecuente actividad sísmica.

En 2007, en una provincia de la región de Ica, un terremoto de 7.9 de magnitud dejó casi 600 muertos.