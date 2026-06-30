Sobrevivió a dos desastres naturales en La Guaira. Ya no volverá para no tentar a la muerte

LA GUAIRA- No muchas personas pueden contar que sobrevivieron a un desastre natural y a dos terremotos en un mismo lugar como el comerciante venezolano Grian Serrano. Él es uno de los que se salvó milagrosamente en el deslave de 1999 y en los dos sismos que devastaron la semana pasada parte del estado costero de La Guaira, al norte de Venezuela. Con moratones en el ojo izquierdo y en diferentes partes del cuerpo, Serrano, de 46 años, intenta sobreponerse a lo que vivió junto a su hijo y su madre la tarde del 24 de junio.

Los tres quedaron sepultados bajo una montaña de escombros y vigas retorcidas al derrumbarse el edificio de ocho pisos en el que vivían en la playa y barriada de clase media Los Corales de La Guaira, el estado más golpeado por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5. “Es un milagro de Dios”, repite de manera incesante el vendedor de automóviles al relatar cómo, en medio de una absoluta oscuridad, logró salir empujando con sus manos restos de paredes y luego rescató a su hijo, de 8 años, y a su madre, de 69, con la ayuda de dos personas que pasaban por el lugar. Los dos sismos consecutivos han dejado al menos 1,719 muertos, más de 5 mil heridos y varios cientos de edificaciones derrumbadas o dañadas principalmente en La Guaira, aunque también se han registrado daños de magnitud en Caracas, la capital del país, y en los estados centro occidentales de Carabobo, Miranda, Aragua y Yaracuy.

La Guaira, que hasta 2019 se llamaba Vargas, es el segundo estado más pequeño de Venezuela, pero tiene una importancia estratégica debido a que allí está asentado el principal aeropuerto del país y el segundo mayor puerto y se encuentra a unos 30 kilómetros al norte de la capital. Su población de 440 mil habitantes es mayoritariamente pobre y vive del turismo, el comercio y las actividades en torno a la terminal aérea y el puerto. SOBREVIVIR DOS VECES EN EL MISMO LUGAR Al recordar el terror que sintió la semana pasada, a Serrano le resulta inevitable rememorar lo que ocurrió el 15 de diciembre de 1999. Esa noche despertó de golpe al escuchar los gritos de la empleada doméstica de la familia que entró en pánico al ver cómo las fuertes lluvias que habían caído en los días anteriores habían desbordado un río vecino a su edificio en Los Corales.

Desde su ventana vio como la corriente del río arrastraba árboles, rocas gigantes y vehículos con personas adentro que golpeaban las ventanillas pidiendo ayuda. Movidos por su instinto de supervivencia, Serrano y su mamá, su hermana y la empleada salieron del su apartamento en el cuarto piso y subieron hasta la azotea. Desde allí divisaron cómo el río había inundado los primeros niveles del edificio y unos inmensos árboles comenzaban a impactar las columnas, lo que les hizo temer que la estructura colapsara como había ocurrido con las edificaciones vecinas. Los temores se disiparon al amanecer cuando la lluvia cesó y el agua comenzó a bajar. Tras dos días de espera y al ver que ninguna autoridad llegaba para rescatarlos, la familia decidió caminar entre el lodo, las rocas y los escombros hasta la casa de sus abuelos que estaba en un barrio vecino.

A los pocos meses retornaron al apartamento, que permanecía sin luz ni agua, y allí vivieron por un año sin servicios hasta que Los Corales volvió a la normalidad. En la “Tragedia de Vargas”, como se conoce popularmente a las inundaciones y deslaves que azotaron La Guaira en diciembre de 1999, murieron 782 personas, otras 2 mil fueron reportadas como desaparecidas y unos 250 mil habitantes resultaron afectados, dijo a The Associated Press el ingeniero Ángel Rangel, exdirector de Protección Civil de Venezuela, quien tuvo a su cargo las labores de rescate durante ese desastre natural. ¿SAÑA DE LA NATURALEZA O INCUMPLIMIENTO DE NORMAS? Aún conmocionado por la devastación que causaron los sismos, Serrano siente que el estado costero está marcado por “una maldición”. “No es normal que en el mismo sitio pasen cosas tan horribles”, dijo ahora instalado en la casa de un familiar en Caracas. Pero Rangel tiene una percepción diferente. El ingeniero explicó que las edificaciones que se cayeron en La Guaira estaban en “terrenos aluvionales” que se formaron durante muchos años por “el arrastre de material desde los sistemas de montaña”. La Guaira está bordeado por las playas de aguas cristalinas del Caribe y la Cordillera de Ávila.