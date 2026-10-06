Sospechoso de terrorismo es arrestado y acusado en una investigación sobre un presunto complot vinculado a Irán en una base aérea del Reino Unido

La policía antiterrorista informó que el hombre fue arrestado en Westminster y que los agentes registraron una propiedad en la misma zona.

La policía británica anunció la detención en Londres de un hombre británico de 22 años, sospechoso de preparar actos terroristas, en el marco de su investigación sobre un presunto complot cerca de la base aérea de RAF Fairford, utilizada por Estados Unidos para atacar Irán.

Esta detención es la más reciente en una investigación que ha atraído la atención internacional después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que una amenaza vinculada a Irán había motivado posteriormente la retirada de los bombarderos B-1 estadounidenses de la base.

“Esta sigue siendo una investigación en curso, y nuestros equipos especializados continúan explorando múltiples líneas de investigación sobre las circunstancias que rodean los sucesos ocurridos cerca de la base aérea de RAF Fairford”,declaró Vicki Evans, Coordinadora Nacional Superior de la Policía Antiterrorista.

Seis hombres de unos 20 años, detenidos previamente en relación con la investigación, entre ellos un ciudadano británico-iraní arrestado el 1 de octubre, permanecen en libertad bajo fianza policial.