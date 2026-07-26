Sospechoso en ataque contra Orgullo de Berlín muere en enfrentamiento con la policía

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Sospechoso en ataque contra Orgullo de Berlín muere en enfrentamiento con la policía
    El ataque ocurrió a unos cientos de metros de una fiesta cerca de la puerta de Brandeburgo que se suponía que cerraría el festival del Orgullo de la ciudad. AP.

Los fiscales señalaron que había intentado previamente unirse al grupo Estado Islámico

BERLÍN.-El sospechoso del ataque durante el Orgullo de Berlín fue abatido durante un enfrentamiento con la policía el domingo en un suburbio de la ciudad, informaron las autoridades.

Abdul Ballout, un ciudadano alemán con raíces libanesas, murió tras una búsqueda que duró casi 24 horas después del ataque en el centro de Berlín, el cual dejó una persona muerta y 29 heridos.

TE PUEDE INTERESAR: Miguel Díaz-Canel compara la política de Estados Unidos con el nazismo, tras casi un año de bloqueos a Cuba

De acuerdo a las autoridades, Ballout era sospechoso de embestir a una multitud con su camioneta cerca del festival del Orgullo de Berlín el sábado por la noche antes de aparentemente apuñalar a otros con un machete en un aparente acto de terrorismo islámico.

“Todo lo que vemos aquí apunta a que estamos ante un ataque terrorista islámico”, indicó el ministro del Interior Alexander Dobrindt.

De acuerdo a la información adquirida, Ballout nació en Alemania. Su madre fue naturalizada en 2002, tres años antes de que él naciera.

Ballout viajó al Líbano en 2025 con el objetivo de ir a Siria para unirse al grupo Estado Islámico, señalaron el domingo los fiscales de Berlín.

Allí, se puso en contacto con varias personas que creía eran miembros del grupo, indicaron los fiscales. Fue arrestado en el Líbano el año pasado y condenado por un tribunal militar a tres meses de prisión por delitos que incluían incitación al conflicto religioso y sectario.

Según la policía, una camioneta blanca entró en el parque Tiergarten alrededor de las 10 de la noche y atropelló a varias personas antes de chocar contra un árbol. La fiesta de clausura del festival del Orgullo, conocida como Día de la Calle Christopher, se celebraba en ese momento junto a la puerta de Brandeburgo, a poca distancia. La fiesta siguió a un desfile con unos 80 camiones que había recorrido el centro de Berlín.

El ataque no ocurrió en el festival, a lo largo de su ruta ni en la fiesta de clausura. Más bien, la violencia tuvo lugar a unos cientos de metros de distancia en un camino en el parque Tiergarten.

La camioneta embistió a una multitud que probablemente era una mezcla de asistentes al festival y otros residentes locales o visitantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Enfrentamientos
Muertes
Policía

Localizaciones


Berlín

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Isaac del Toro celebra en París con el maillot blanco tras completar una actuación memorable en su primer Tour de Francia.

¡Histórico! Isaac del Toro termina tercero en el Tour de Francia 2026 y pone a México en el podio
Programa. Televisa y Endemol Shine apuestan por un elenco diverso para mantener a ‘La Casa de los Famosos México’ entre los programas más vistos del país.

¿Quién es tu favorito? Todo listo para una nueva batalla en ‘La Casa de los Famosos México’
La presidenta Sheinbaum anuncia cierre de proyecto

Sheinbaum cancela el proyecto hidroeléctrico La Parota en Guerrero
El siniestro más grave ocurrió a finales de 2025, cuando un descarrilamiento cobró la vida de 14 personas.

Marcan 21 accidentes al Tren Interoceánico
FGJET informó la aprehensión del director de la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’ en Ciudad Madero, Jorge Luis ‘N’ por probable participación en muerte de la adolescente de 13 años identificada como Dafne.

Detienen a director de Academia, Jorge ‘N’, y a encargada, Estrella ‘N’, por muerte de Dafne Zapata
La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó que las autoridades estatales obstaculizan las búsquedas.

Madres buscadoras hallan presunto crematorio clandestino en Ayutla, Jalisco
La UNAM suspendió temporalmente las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura mientras una comisión técnica revisa el proceso de admisión 2026

UNAM suspende inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura tras revisión del examen de admisión 2026
La SEP señaló que la educación militar corresponde solo a las Fuerzas Armadas y rechazó que escuelas militarizadas impartan educación básica.

SEP desconoce escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata y rechaza su operación en educación básica