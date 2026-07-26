Sospechoso en ataque contra Orgullo de Berlín muere en enfrentamiento con la policía

BERLÍN.-El sospechoso del ataque durante el Orgullo de Berlín fue abatido durante un enfrentamiento con la policía el domingo en un suburbio de la ciudad, informaron las autoridades.

Abdul Ballout, un ciudadano alemán con raíces libanesas, murió tras una búsqueda que duró casi 24 horas después del ataque en el centro de Berlín, el cual dejó una persona muerta y 29 heridos.

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De acuerdo a las autoridades, Ballout era sospechoso de embestir a una multitud con su camioneta cerca del festival del Orgullo de Berlín el sábado por la noche antes de aparentemente apuñalar a otros con un machete en un aparente acto de terrorismo islámico.

“Todo lo que vemos aquí apunta a que estamos ante un ataque terrorista islámico”, indicó el ministro del Interior Alexander Dobrindt.

De acuerdo a la información adquirida, Ballout nació en Alemania. Su madre fue naturalizada en 2002, tres años antes de que él naciera.

Ballout viajó al Líbano en 2025 con el objetivo de ir a Siria para unirse al grupo Estado Islámico, señalaron el domingo los fiscales de Berlín.

Allí, se puso en contacto con varias personas que creía eran miembros del grupo, indicaron los fiscales. Fue arrestado en el Líbano el año pasado y condenado por un tribunal militar a tres meses de prisión por delitos que incluían incitación al conflicto religioso y sectario.

Según la policía, una camioneta blanca entró en el parque Tiergarten alrededor de las 10 de la noche y atropelló a varias personas antes de chocar contra un árbol. La fiesta de clausura del festival del Orgullo, conocida como Día de la Calle Christopher, se celebraba en ese momento junto a la puerta de Brandeburgo, a poca distancia. La fiesta siguió a un desfile con unos 80 camiones que había recorrido el centro de Berlín.

El ataque no ocurrió en el festival, a lo largo de su ruta ni en la fiesta de clausura. Más bien, la violencia tuvo lugar a unos cientos de metros de distancia en un camino en el parque Tiergarten.

La camioneta embistió a una multitud que probablemente era una mezcla de asistentes al festival y otros residentes locales o visitantes.