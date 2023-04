SpaceX y los satélites de otras empresas ponen en peligro al telescopio Hubble

New York- Varias empresas privadas han lanzado miles de satélites que se cuelan en las imágenes del telescopio y las estropean porque producen largas manchas brillantes y curvas de luz que es imposible eliminar. Lo peor es que este problema se agrava cada vez más.

Un estudio publicado el 2 de marzo en la revista científica Nature Astronomy, revela un aumento en el porcentaje de imágenes tomadas por el telescopio Hubble estropeadas por satélites que iban pasando. Estos datos solo son los disponibles hasta 2021. SpaceX y otras empresas han lanzado miles de satélites más desde entonces y se espera que muchos más se pongan en órbita en los próximos años, lo que afectará al Hubble y quizá a otros telescopios del espacio.

“Vamos a vivir con este problema, que afectará a la astronomía”, comentó Jonathan McDowell, astrónomo del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian que no participó en el estudio. “No será posible realizar algunos estudios científicos. Habrá estudios que se encarecerán muchísimo. No podremos ver algunas cosas”.

No es posible exagerar la importancia del legado del telescopio espacial Hubble. Gracias al observatorio, ahora sabemos, por ejemplo, que la edad del universo es 13.800 millones de años, que la mayoría de las galaxias contienen un agujero negro supermasivo en el centro y las estrellas se forman en procesos violentos. Las imágenes del telescopio Hubble (incluidas las espléndidas nubes de gas y polvo de los “pilares de la creación” y la vista de casi 10,000 galaxias en el “campo ultraprofundo del Hubble”) nunca dejan de inspirar.