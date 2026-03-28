SRE reporta otra muerte de un mexicano bajo custodia del ICE, ahora en California

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho se registró durante la noche del 25 de marzo en el centro de procesamiento de Adelanto. La dependencia señaló que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado por las autoridades migratorias sobre el deceso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el fallecimiento de una persona mexicana que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE ) de Estados Unidos en el estado de California.

“Se informa que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado por autoridades migratorias del centro de procesamiento de Adelanto, California, que durante la noche del 25 de marzo ocurrió el lamentable fallecimiento de una persona mexicana mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias.”

“De acuerdo con la información preliminar del centro, el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció; hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente”, indicó la cancillería.

ACTIVAN PROTOCOLO CONSULAR TRAS MUERTE DE CONNACIONAL BAJO CUSTODIA DE ICE

Tras recibir la notificación, la representación diplomática activó el protocolo correspondiente y estableció contacto con los familiares del connacional para brindar asistencia.

“El Consulado de México en San Bernardino activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente. Dicha Representación mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”, detalló la dependencia.

HACEN LLAMADO A REVISAR EL CENTRO DE ADELANTO

La Secretaría de Relaciones Exteriores también solicitó a las autoridades responsables que estos casos no continúen y pidió revisar el centro migratorio donde ocurrió el fallecimiento.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera el llamado a las autoridades responsables para que estos lamentables casos no continúen y demanda una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”, señaló.

Asimismo, el Gobierno de México indicó que continuará con gestiones diplomáticas y legales para atender la situación.

“El Gobierno de México agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso, reiterando su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.”