SRE reporta otra muerte de un mexicano bajo custodia del ICE, ahora en California

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Internacional
/ 28 marzo 2026
    SRE reporta otra muerte de un mexicano bajo custodia del ICE, ahora en California
    La Secretaría de Relaciones Exteriores informó la muerte de un mexicano bajo custodia migratoria en California y pidió revisar el centro de detención. Archivo

Autoridades mexicanas confirmaron el fallecimiento de un connacional bajo custodia migratoria en Adelanto, California

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó el fallecimiento de una persona mexicana que se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el estado de California.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho se registró durante la noche del 25 de marzo en el centro de procesamiento de Adelanto. La dependencia señaló que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado por las autoridades migratorias sobre el deceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ice-ira-a-juicio-tras-condiciones-de-hacinamiento-en-centros-migratorios-de-ny-KH19692383

“Se informa que el Consulado de México en San Bernardino fue notificado por autoridades migratorias del centro de procesamiento de Adelanto, California, que durante la noche del 25 de marzo ocurrió el lamentable fallecimiento de una persona mexicana mientras se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias.”

“De acuerdo con la información preliminar del centro, el connacional fue trasladado a un hospital en Victorville, California, donde falleció; hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente”, indicó la cancillería.

ACTIVAN PROTOCOLO CONSULAR TRAS MUERTE DE CONNACIONAL BAJO CUSTODIA DE ICE

Tras recibir la notificación, la representación diplomática activó el protocolo correspondiente y estableció contacto con los familiares del connacional para brindar asistencia.

“El Consulado de México en San Bernardino activó el protocolo consular designado, estableciendo contacto con la familia del connacional para brindar la asistencia y acompañamiento consular correspondiente. Dicha Representación mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”, detalló la dependencia.

HACEN LLAMADO A REVISAR EL CENTRO DE ADELANTO

La Secretaría de Relaciones Exteriores también solicitó a las autoridades responsables que estos casos no continúen y pidió revisar el centro migratorio donde ocurrió el fallecimiento.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera el llamado a las autoridades responsables para que estos lamentables casos no continúen y demanda una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”, señaló.

Asimismo, el Gobierno de México indicó que continuará con gestiones diplomáticas y legales para atender la situación.

“El Gobierno de México agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención de este caso, reiterando su compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior.”

BALANCE DE FALLECIMIENTOS BAJO CUSTODIA MIGRATORIA

El pasado 25 de marzo, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, dio a conocer un balance sobre las defunciones de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios en el periodo 2025-2026.

De acuerdo con esa información, los casos se concentraron principalmente en California, con cinco registros, seguido de Georgia con tres y Arizona con dos. También se reportaron incidentes en Texas, Florida, Missouri e Illinois, con un caso en cada entidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/agentes-de-ice-empiezan-a-revisar-documentos-en-algunos-aeropuertos-DP19700535

La cancillería indicó que durante marzo se reportaron dos muertes de connacionales bajo custodia migratoria, aunque la cifra total es mayor si se considera el periodo desde el inicio del mandato del presidente Donald Trump.

La dependencia señaló que continuará el seguimiento del caso y mantendrá comunicación con las autoridades correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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