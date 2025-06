Starbucks en Estados Unidos discrimina a migrante y desata polémica en redes sociales

Starbucks se ha posicionado en una fuerte polémica, luego de que una cafetería de esta cadena, ubicada en una tienda Target en Irving, Texas, realizara un acto que fue calificado como discriminación. Esto sucedió cuando una clienta hispana denunció públicamente un mensaje ofensivo que recibió en la tapa de su bebida.

El texto, escrito con rotulador negro, decía: “¿Cómo llamas a un águila enferma?” seguido de la palabra “Ilegal”.

“Básicamente dice que somos personas enfermas e ilegales que no pertenecemos a este país”, declaró Blanca López, la afectada, en entrevista con CBS Texas.

ESTO FUE LO QUE PASÓ

López acudió el pasado 23 de junio al establecimiento junto con sus dos hijas y pidió un café con leche sabor horchata. Fue una de ellas quien notó el mensaje escrito en el vaso.

Al ver la frase, López se sintió profundamente ofendida. “Cuando lo leí, pensé: ‘Vale. ¿Tenía que reírme o qué tenía que hacer?’”, comentó. Añadió: “¿Por qué me han llamado así? ¿Por qué me preguntan si tengo papeles o no tengo papeles? ¿Por qué ha escrito esto? Para mí es ofensivo”.

El incidente generó molestia entre miembros de la comunidad migrante, en un contexto de creciente hostilidad hacia personas indocumentadas en Estados Unidos. “No es sólo inapropiado, es inquietante”, expresó el activista Carlos Quintanilla.

“Ahora, cuando la narrativa que se está lanzando en los medios de comunicación es que si eres ilegal, eres un criminal, y si eres un criminal, eres ilegal”.

López presentó una queja con el gerente de la tienda, quien, según CBS Texas, le prometió llevar a cabo una reunión con el equipo para evitar situaciones similares en el futuro. Sin embargo, para López eso no fue suficiente: “Si alguien de mi equipo hiciera algo así, la despediría inmediatamente”, sentenció.

La controversia se viralizó en redes sociales, y aunque se convocó a una protesta frente a la tienda para el 28 de junio, finalmente nadie se presentó. Aun así, Quintanilla llamó a mantener la presión desde otro enfoque: “Incluso Starbucks y Target han respondido a nuestra insistencia para aclarar su posición sobre el ofensivo anuncio ‘ILEGAL’. Suspendamos nuestra protesta en señal de perdón y ¡Protestemos en Silencio!”, publicó en Facebook.