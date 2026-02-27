Steve Witkoff promete que no habrá acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania a menos que Kiev esté segura

El enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, prometió esta semana que no firmará un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia hasta que los ucranianos estén seguros de que Moscú ya no tomará las armas contra ellos .

“No habrá acuerdo a menos que Ucrania y su pueblo crean que podrán vivir en paz si, de hecho, se logra una solución diplomática”, declaró Witkoff en un discurso virtual en la conferencia de la Estrategia Europea de Yalta, celebrada el martes. “Ese debe ser el resultado final: la realidad de que la paz existe”.

“Creo que eso requerirá protocolos de seguridad sólidos de Estados Unidos, respaldados por protocolos de seguridad sólidos de Europa. Y en esa primera reunión de Ginebra, trabajamos muchas horas para lograrlo”.

“Hoy en Ginebra continuamos nuestra labor en el marco del proceso de negociación”, declaró Rustem Umerov, asesor de seguridad nacional y jefe de la delegación ucraniana. “Junto con el equipo económico del Gobierno, trabajaremos a fondo en el paquete de prosperidad: mecanismos de apoyo económico y recuperación de Ucrania, instrumentos para atraer inversiones y marcos de cooperación a largo plazo”.

Los equipos también “sincronizarán posiciones” antes de conversaciones adicionales con Rusia, que incluirán “la cuestión de posibles intercambios” de prisioneros de guerra, dijo Umerov.

“Esperamos resultados concretos en cuanto al regreso de nuestros ciudadanos”, afirmó. “Nos centramos en soluciones prácticas”.

Las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania se producen antes de una cuarta reunión trilateral entre Washington, Kiev y Moscú prevista para la próxima semana, durante la cual las tres partes evaluarán si pueden avanzar en la organización de una reunión entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el dictador ruso, Vladimir Putin.

Witkoff dijo el martes que creía “firmemente” que tal reunión podría ocurrir, un avance que sería considerado el más significativo hacia la resolución del conflicto desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace más de cuatro años.

“Creemos que hemos intentado resolver primero los demás problemas y luego dejar la cuestión territorial en manos de los líderes”, dijo. “Hay mucho trabajo por hacer en materia territorial; necesitamos considerar diferentes conceptos y muchas opciones”.

Zelensky ha señalado repetidamente su disposición a reunirse con Putin para discutir el fin de la guerra, pero Putin hasta ahora ha rechazado cualquier oportunidad seria para hacerlo.

Si la cumbre se lleva a cabo, dijo Witkoff, podría haber otra reunión que también incluiría al presidente Trump, aunque el enviado agregó que era “demasiado pronto para hablar” de tal posibilidad.

“Haremos todo lo que podamos para ayudarles a llegar a la solución correcta, la solución pacífica correcta, para que todos en su país puedan vivir en paz algún día”, dijo Witkoff.

Al día siguiente, el Kremlin pareció echar agua fría al optimismo de Witkoff, cuando el portavoz Dmitry Peskov cuestionó “si tiene algún sentido celebrar una cumbre” entre Putin y Zelensky.

Peskov agregó que una reunión trilateral entre Trump, Putin y Zelensky solo debería ocurrir una vez que todas las partes estén listas para “finalizar los acuerdos”.