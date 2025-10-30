Sube a 121 el número de muertos en redada policial contra narcotráfico en Río de Janeiro

Internacional
/ 30 octubre 2025
    Sube a 121 el número de muertos en redada policial contra narcotráfico en Río de Janeiro
    Residentes de la favela Penha protestan frente al Palacio de Guanabara en Río de Janeiro contra el operativo policial contra la pandilla Comando Vermelho el 29 de octubre del 2025. FOTO: AP.

De acuerdo a las autoridades el operativo iba dirigido a una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro

RÍO DE JANEIRO.-El número de muertos tras una redada policial pasó de 119 a 121 personas, mientras que se han desatado un sin número de protestas y acusaciones de uso excesivo de fuerza y llamados a la renuncia del gobernador de Rio de Janeiro.

Fue el pasado martes que comenzó la operación en dos de las favelas de la ciudad, desatando intensos tiroteos. Un número desconocido de personas resultaron heridas. Entre los muertos había cuatro policías, según los funcionarios.

De acuerdo a organizaciones de derechos humanos se ha pedido investigaciones sobre las muertes y describieron la operación como una de las más violentas en la historia reciente de Brasil.

Según la investigación de un año, iba dirigida a la banda Comando Vermelho (Rojo) que controla el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en las comunidades de bajos ingresos de Complexo do Alemão y Penha. El grupo se originó en el sistema penitenciario de Río y ha expandido su influencia en los últimos años.

Cabe destacar que la policía arrestó a 113 personas, además de que incautaron 118 armas y confiscaron más de una tonelada de drogas, indicó la fuerza.

Fue durante los hechos, que las escuelas cerraron, una universidad local canceló las clases y se utilizaron autobuses para bloquear carreteras.

Río ha sido durante mucho tiempo escenario de redadas policiales mortales. En marzo de 2005, 29 personas murieron en la región de Baixada Fluminense, que limita con Río. En mayo de 2021, 28 murieron en una redada en la favela de Jacarezinho.

El jueves por la mañana, líderes comunitarios en Penha se reunieron en la sede del grupo de derechos humanos CUFA para preparar apoyo legal para las familias en duelo.

