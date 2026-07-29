Suben a 18 los muertos del sismo en Japón mientras rescatistas buscan a desaparecidos

TOKIO.-Soldados y trabajadores de emergencias recorrieron el miércoles un centro comercial gravemente dañado y casas derrumbadas en busca de sobrevivientes atrapados, después de un potente terremoto que mató al menos a 18 personas, incluido un ciudadano extranjero, en el suroeste de Japón.

El terremoto de magnitud 7.1 que golpeó el día anterior la zona de Kumamoto, en la isla principal sureña de Kyushu, también dejó al menos a 62 heridos, seis de ellos de gravedad, informó el gobierno regional. Algunos de los daños más graves se registraron en el centro comercial Aeon Mall en la localidad de Kashima, que estaba lleno de miles de personas cuando ocurrió el sismo.

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La empresa indicó que unos 3 mil clientes fueron evacuados a un estacionamiento antes de que ocurriera una explosión de gas en otra parte del centro comercial, donde algunas personas todavía estaban trabajando.

Fumika Ono estaba de compras en un centro comercial con su hermana mayor cuando el suelo tembló con tanta fuerza que perdió el equilibrio y se agachó. Los niños comenzaron a gritar y los productos se esparcieron por el suelo.

La joven de 19 años estaba entre la multitud de compradores que lograron escapar.

El clima sofocante aumentó las preocupaciones por los sobrevivientes mientras los rescatistas desafiaban el calor. Seguía sin estar claro cuántas personas podrían seguir desaparecidas.

En el distrito de Nuyamazu, las puertas de un templo budista del siglo XVI se derrumbaron. Acababan de ser reparadas hace cinco años.

Yuki Kiyozumi, sacerdotisa del templo, recordó cómo tuvo que arrastrarse por el suelo porque el temblor era tan violento. Acababa de regresar a casa de una reunión y estaba a punto de alimentar a su gato.

“No sé ni siquiera si o cómo podremos reconstruirlas de nuevo”, dijo, mientras limpiaba adornos y muebles dañados.

El segundo piso del centro comercial se derrumbó, dejando a personas atrapadas. Testigos dijeron que la explosión sacudió la zona tanto como lo hizo el terremoto.

Tres personas seguían desaparecidas y se confirmaron cuatro muertes en el lugar del centro comercial, según el presidente de Aeon, Akio Yoshida.

“Nos tomamos en serio que ocurrió una explosión y se perdieron vidas valiosas”, apuntó Yoshida en una conferencia de prensa en Kumamoto donde él y otros dos ejecutivos hicieron profundas reverencias.

Imágenes de medios japoneses del centro comercial mostraron que parte de un techo se había derrumbado, y había piezas metálicas y otros escombros esparcidos mientras rescatistas con cascos y mascarillas registraban la zona.

Kiyoshi Matsunaga, de 74 años, que vive en el vecindario del centro comercial y estaba en un supermercado a solo unas cuadras, dijo que pensó que iba a morir.

Se detuvo en seco cuando comenzó el temblor mientras empujaba su carrito hacia una caja registradora. Las cosas se cayeron de los estantes. No podía moverse, recordó. “Me asusté”, relató.

En la cercana Yatsushino, el derrumbe de una chimenea en una fábrica de Nippon Paper Industries mató a cinco personas, mientras que otras siete fueron rescatadas de los escombros, según el equipo de desastres del gobierno de la prefectura de Kumamoto.

CONTINÚAN RESCATES

En la primera muerte reportada de un ciudadano extranjero, un pasante técnico vietnamita murió después de que una grúa le cayera encima en una fábrica donde trabajaba, según el gobierno vietnamita. Había llegado a Japón en enero. Otros siete pasantes técnicos vietnamitas en la fábrica evacuaron a salvo

Por separado, una mujer vietnamita casada con uno de los trabajadores resultó herida cuando se derrumbó una pared y estaba siendo atendida en un hospital.

Unas 34 mil 900 viviendas seguían sin electricidad y unas 15 mil viviendas no tenían agua corriente, señalaron funcionarios de Kumamoto. Más de 8.800 personas dejaron sus hogares para alojarse en más de 400 refugios, donde se estaban agregando fuentes de energía para que los centros de evacuación tuvieran aire acondicionado.

Imágenes aéreas de la policía mostraron algunas viviendas en zonas residenciales completamente aplastadas, incluidas derruidas sobre un río cercano.