Suben a 33 los muertos en los ataques israelíes más letales en Gaza

DEIR AL-BALAH.-Dos ataques israelíes sobre Jan Yunis, una ciudad del sur de Gaza, se cobraron la vida de cinco personas, lo que elevó a 33 el número de fallecidos en ataques aéreos en un período de unas 12 horas.

Lo anterior se produjo después de que Israel reportó que sus soldados habían sido atacados en Jan Yunis el miércoles. El incidente no causó bajas y el ejército respondió con ataques, añadió.

Cuatro ataques aéreos israelíes contra tiendas de campaña que albergaban a desplazados en Jan Yunis el miércoles por la noche y el jueves por la mañana mataron a 17 personas, incluyendo los de cinco mujeres y cinco niños, según funcionarios del hospital Nasser.

En la Ciudad de Gaza, 16 personas, incluyendo siete menores y tres mujeres, fallecieron en dos ataques aéreos sobre un edificio, indicaron funcionarios del hospital Al-Shifa, en la parte norte de la urbe, a donde se llevaron los cuerpos.

Alto al fuego de nuevo bajo presión

Funcionarios del centro explicaron que los cuerpos procedían de ambos lados de una línea establecida en el alto el fuego del mes pasado. Esa marca divide el sitiado enclave palestino en dos, con la zona fronteriza bajo control militar israelí, mientras que la zona más allá de la línea está pensada como zona de seguridad.

Los ataques se produjeron poco después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldara el plan del presidente estadounidense Donald Trump para asegurar y gobernar Gaza.

El plan faculta a una fuerza internacional para proporcionar seguridad en Gaza, aprueba una autoridad transitoria y prevé un posible camino futuro hacia un estado palestino independiente.

Pero aún hay preguntas sobre cómo se implementará, especialmente después de que Hamás lo rechazara. El grupo insurgente declaró que el mandato de la fuerza, que incluye el desarme, “le quita su neutralidad y la convierte en parte del conflicto a favor de la ocupación”.

Israel ha reducido sus ataques desde la entrada en vigor del pacto, explicó el Ministerio de Salud de Gaza, aunque no han cesado por completo.