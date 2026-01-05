Suiza congela con efecto inmediato los activos vinculados a Nicolás Maduro tras su detención

Internacional
/ 5 enero 2026
    Suiza congela con efecto inmediato los activos vinculados a Nicolás Maduro tras su detención
    El gobierno suizo anunció el congelamiento inmediato de los activos asociados a Nicolás Maduro en su territorio, medida preventiva que busca resguardar los fondos ante la actual crisis política en Venezuela. VANGUARDIA

El Consejo Federal de Suiza ordenó congelar durante cuatro años todos los activos relacionados con Nicolás Maduro y sus allegados para evitar la fuga de recursos

Suiza congeló todos los activos vinculados al presidente capturado de Venezuela, Nicolás Maduro, y a personas asociadas a él que se encuentren en su territorio. Las autoridades suizas implementaron la medida para evitar una posible fuga de recursos después de la caída del líder chavista, de acuerdo con reportes de la prensa venezolana.

El congelamiento no afecta a los miembros del “gobierno venezolano actual” y tendrá una vigencia inicial de cuatro años. Las autoridades federales señalaron que el propósito es preservar los fondos para posibles procesos judiciales, destinados a determinar si los activos fueron obtenidos de manera ilícita.

Según publicó ABC, la decisión fue adoptada con “efecto inmediato ‘como medida de precaución’ y ante la ‘volátil situación’ creada tras el arresto del mandatario venezolano por las fuerzas armadas estadounidenses.”

CONGRESO FEDERAL SUIZO ANUNCIA OFICIALMENTE QUE LOS ACTIVOS VINCULADOS A NICOLÁS MADURO FUERON CONGELADOS

En un comunicado, la Confederación Suiza informó que el “Consejo Federal congela todos los activos que Nicolás Maduro tiene en Suiza”.

El documento añade:

“El 5 de enero de 2026, el Consejo Federal decidió congelar con efecto inmediato todos los activos que Nicolás Maduro y otras personas asociadas a él posean en Suiza. Con ello, el Consejo Federal busca prevenir la fuga de activos. La congelación de activos no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano. Si en el futuro se revela que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por garantizar que beneficien al pueblo venezolano. La congelación de activos se suma a las sanciones contra Venezuela vigentes desde 2018 en virtud de la Ley de Embargo.”

El comunicado también contextualiza la situación actual:

“El 3 de enero de 2026, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue arrestado por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Estados Unidos. La situación es inestable y se prevén diversos escenarios en los próximos días y semanas. Suiza sigue de cerca la situación en Venezuela. Ha instado a la distensión, la moderación y el cumplimiento del derecho internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza y el principio de respeto a la integridad territorial.”

Además, Suiza reiteró que ha ofrecido sus buenos oficios para apoyar una salida pacífica a la crisis.

IMPONEN MEDIDAS CAUTELARES A CUENTAS DE NICOLÁS MADURO BASADAS EN LA LEGISLACIÓN FEDERAL SUIZA

El Consejo Federal explicó que el congelamiento se tomó en virtud de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA):

“El Consejo Federal desea garantizar que los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza en la situación actual. En virtud de la FIAA, ha decidido, como medida cautelar, congelar los activos que el Sr. Maduro y otras personas asociadas con él posean en Suiza. La congelación de activos no afecta a ningún miembro del actual gobierno venezolano.”

La medida se suma a las sanciones vigentes contra Venezuela desde 2018, adoptadas bajo la Ley de Embargo:

“Esta congelación de activos, emitida de conformidad con la FIAA, se suma a las sanciones vigentes contra Venezuela en virtud de la Ley de Embargo, vigentes desde 2018, que también incluyen la congelación de activos. Las nuevas congelaciones de activos en virtud de la FIAA se dirigen a personas que no han sido sancionadas previamente en Suiza.”

El comunicado aclara que las razones detrás de la caída del poder de Maduro no influyeron en la decisión, al igual que la discusión sobre si hubo violaciones al derecho internacional:

“Las razones de la caída del poder de Maduro no son determinantes para la congelación de activos en virtud de la FIAA. Tampoco lo es la cuestión de si dicha caída se produjo de forma legal o en violación del derecho internacional. El factor decisivo es que se ha producido una caída del poder y que ahora es posible que el país de origen inicie procedimientos legales en el futuro con respecto a los activos adquiridos ilícitamente.”

FONDOS DESTINADOS AL EVENTUAL BENEFICIO DEL PUEBLO VENEZOLANO

Las autoridades suizas subrayaron que la medida facilitará cualquier procedimiento internacional futuro:

“La congelación de activos facilita cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si este revela que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano.”

Por último, la Confederación confirmó la vigencia de la medida:

“La congelación de activos entra en vigor hoy con efecto inmediato y permanecerá válida durante cuatro años hasta nuevo aviso.”

Con esta decisión, que regirá por cuatro años, el Ejecutivo suizo busca garantizar que ningún activo presuntamente adquirido de manera ilícita sea trasladado fuera del país en el contexto actual.

Las autoridades suizas precisaron que los motivos de la caída de Maduro ni la valoración jurídica internacional del hecho fueron determinantes para ordenar el congelamiento, sino el cambio de poder y la posibilidad de futuros procesos legales.

Temas


Dinero
finanzas

Localizaciones


Suiza

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

