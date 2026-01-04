‘Otra misión de EU’: Donald Trump no descarta ir contra Gustavo Petro, presidente de Colombia
Los señalamientos de Trump se producen un día después de una operación militar estadounidense de alto nivel que permitió la detención Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza... esta vez contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, tras las acciones perpetradas contra el venezolano Nicolás Maduro, quien fue sustraído de Caracas y se mantiene detenido en una prisión de Nueva York.
Esto sucede mientras el estadounidense acusa a Petro de “fabricar cocaína”. Al ser cuestionado por periodistas, sobre si su advertencia implicaba el envío de “otra misión de EE.UU.” a territorio colombiano, Trump respondió de forma directa: “a mi me suena bien eso”.
Las declaraciones fueron hechas a bordo del Air Force One, donde el mandatario norteamericano afirmó que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enfermo”, y sostuvo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.
Los señalamientos de Trump se producen un día después de una operación militar estadounidense de alto nivel que permitió la detención Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.
Ambos se encuentran actualmente recluidos en un centro de detención en Nueva York y está previsto que comparezcan ante un juez federal para enfrentar diversos cargos el próximo 5 de enero, entre ellos narcoterrorismo.
Tras esa operación, Trump reforzó su discurso contra Petro durante una conferencia de prensa celebrada en Florida, donde volvió a acusarlo de estar implicado en el tráfico de drogas a nivel regional. En ese acto, el mandatario estadounidense lanzó una advertencia directa al presidente colombiano al señalar que debía “cuidarse el trasero”.
