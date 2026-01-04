‘Otra misión de EU’: Donald Trump no descarta ir contra Gustavo Petro, presidente de Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza... esta vez contra su homólogo colombiano Gustavo Petro, tras las acciones perpetradas contra el venezolano Nicolás Maduro, quien fue sustraído de Caracas y se mantiene detenido en una prisión de Nueva York.

Esto sucede mientras el estadounidense acusa a Petro de “fabricar cocaína”. Al ser cuestionado por periodistas, sobre si su advertencia implicaba el envío de “otra misión de EE.UU.” a territorio colombiano, Trump respondió de forma directa: “a mi me suena bien eso”.

TE PUEDE INTERESAR: Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos

Las declaraciones fueron hechas a bordo del Air Force One, donde el mandatario norteamericano afirmó que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enfermo”, y sostuvo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.