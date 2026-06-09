Asegura Sheinbaum que México mantendrá ayuda a Cuba por solidaridad

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    Asegura Sheinbaum que México mantendrá ayuda a Cuba por solidaridad
    Sheinbaum recordó que recientemente zarpó un nuevo buque con cargamentos destinados a la isla, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral que México ha mantenido con Cuba en los últimos años. CAPTURA DE PANTALLA

La mandataria confirmó que la administración federal mantiene el envío de distintos tipos de apoyo a la isla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el Gobierno de México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba como parte de una política de cooperación y solidaridad que, aseguró, ha caracterizado históricamente la relación entre ambos países.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria confirmó que la administración federal mantiene el envío de distintos tipos de apoyo a la isla y adelantó que estas acciones continuarán en los próximos meses, ante las dificultades económicas y sociales que enfrenta la población cubana.

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“Se sigue enviando ayuda de todo tipo. Y vamos a seguir enviando el apoyo al pueblo cubano”, señaló la titular del Ejecutivo al referirse a los programas de asistencia impulsados por su gobierno.

Sheinbaum recordó que recientemente zarpó un nuevo buque con cargamentos destinados a la isla, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral que México ha mantenido con Cuba en los últimos años. Aunque reconoció que el gobierno cubano cuenta con vías propias para la adquisición de combustible y otros insumos estratégicos, afirmó que México continuará brindando respaldo en la medida de sus capacidades.

“Nosotros seguimos apoyando en todo lo que podemos. Y es un asunto de solidaridad. Siempre lo ha hecho el pueblo de México y lo vamos a seguir haciendo, porque es un pueblo que lo necesita”, expresó.

La presidenta destacó que la asistencia no responde únicamente a una relación diplomática entre gobiernos, sino a principios humanitarios que han guiado históricamente la política exterior mexicana. En ese sentido, sostuvo que México ha procurado apoyar a naciones que enfrentan situaciones complejas derivadas de crisis económicas, desastres naturales o restricciones que afectan a sus poblaciones.

Asimismo, subrayó que la cooperación con Cuba forma parte de una tradición de ayuda internacional basada en la fraternidad entre los pueblos y en el compromiso de México con las causas humanitarias, por lo que descartó modificaciones a esta política de apoyo.

Las declaraciones de la mandataria se producen en un contexto en el que Cuba enfrenta desafíos relacionados con el abastecimiento de combustibles, energía eléctrica, alimentos y medicamentos, factores que han impactado las condiciones de vida de millones de habitantes de la isla.

Con ello, el Gobierno de México ratificó su disposición de mantener abiertos los canales de cooperación y asistencia con Cuba, reafirmando una relación bilateral que ha estado marcada por la colaboración y el respaldo mutuo durante décadas.

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Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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