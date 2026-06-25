Suman 164 muertos y 971 heridos tras terremotos en Venezuela; continúa rescate y llega apoyo internacional

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el número de personas fallecidas tras los dos terremotos registrados el miércoles en el país ascendió a 164, mientras que los heridos suman 971. La funcionaria señaló además que en las últimas horas se han contabilizado al menos 30 réplicas de los movimientos telúricos. De acuerdo con el balance oficial, los sismos provocaron daños en edificaciones y viviendas en distintas zonas del país, principalmente en el área metropolitana de Caracas y en los estados La Guaira, Falcón y Carabobo, donde se concentran los principales reportes de afectaciones estructurales.

Rodríguez informó que equipos de rescate de diversos países se encuentran en proceso de arribo a Venezuela para participar en las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados. Las tareas de emergencia continúan en las zonas afectadas mientras se mantienen los trabajos de evaluación de daños. La mandataria, quien ejerce la presidencia encargada desde enero, anunció la creación de un fondo para la atención de personas damnificadas y para la rehabilitación de infraestructura crítica, entre la que se incluyen hospitales y viviendas dañadas por los sismos. Asimismo, se informó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destinará 200 millones de dólares a Venezuela para apoyar las tareas de reconstrucción una vez superada la fase de emergencia.

LLEGADA DE EQUIPOS INTERNACIONALES DE RESCATE A VENEZUELA PARA APOYAR Las autoridades venezolanas confirmaron que México, Estados Unidos, El Salvador, República Dominicana y Francia se encuentran entre los países que han enviado o enviarán equipos especializados en rescate. Se prevé que la ayuda humanitaria continúe ingresando al país durante el transcurso de este jueves. Las labores de búsqueda se concentran en áreas donde se reportaron colapsos de estructuras, principalmente en zonas urbanas del centro y occidente del país, con énfasis en el estado La Guaira, uno de los más afectados por los movimientos telúricos. SUSPENDEN VUELOS EN EL AEROPUERTO DE MAIQUETÍA TRAS SISMOS Tras los sismos, varias aerolíneas internacionales suspendieron sus operaciones hacia Venezuela debido al cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira, principal terminal aérea del país. Las autoridades indicaron que, pese a las restricciones, las aeronaves con ayuda humanitaria podrán aterrizar en dicha terminal o en aeropuertos alternos habilitados para la recepción de insumos y personal de apoyo.

GOBIERNO MEXICANO OFRECE APOYO A VENEZUELA TRAS SISMOS En México, el canciller Roberto Velasco Álvarez expresó la disposición del país para brindar apoyo a Venezuela ante la emergencia. A través de redes sociales, señaló que México ofrecerá “toda la solidaridad y el apoyo que requiera” la nación sudamericana tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5. El funcionario informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha establecido contacto con el gobierno venezolano para coordinar posibles acciones de asistencia. Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que instruyó la preparación de ayuda humanitaria luego de que autoridades venezolanas solicitaran apoyo en materia de personal especializado en rescate y atención sanitaria.

CLAUDIA SHEINBAUM EMITE MENSAJE En un mensaje publicado en redes sociales, Sheinbaum señaló que la Cancillería mexicana mantiene comunicación con el gobierno de Venezuela y confirmó la preparación de recursos para responder a la solicitud. Posteriormente, reiteró la postura del gobierno mexicano frente a la emergencia: “Hoy y siempre, somos solidarios con su pueblo en estos momentos difíciles. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, publicó la mandataria.

DAÑOS Y SITUACIÓN EN LAS ZONAS AFECTADAS Los terremotos ocurrieron con una diferencia de 39 segundos a las 18:04 horas locales (21:04 GMT) del miércoles, generando afectaciones en infraestructura pública y privada en varias regiones del país. Las autoridades mantienen el monitoreo de réplicas y continúan con la evaluación de daños estructurales en edificaciones, hospitales y viviendas, mientras se desarrollan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más impactadas. El gobierno venezolano mantiene el estado de emergencia en las áreas afectadas, mientras avanzan las labores de atención a la población damnificada y la coordinación de ayuda internacional.

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