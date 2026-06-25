Presidenta de México anuncia que rescatistas irán a Venezuela y otros mandatarios se solidarizan tras sismos

Dos potentes sismos que sacudieron Venezuela han dejado hasta ahora un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos, según la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Los equipos de rescate trabajan en las zonas más afectadas para liberar a personas atrapadas bajo los escombros.

Los terremotos de 7,2 y 7,5 grados de magnitud son los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo y han causado daños en el principal aeropuerto del país y el colapso de decenas de edificios. Aquí los últimos acontecimientos registrados en Venezuela: SIGUEN REGISTRÁNDOSE MUERTES En una entrevista con la cadena estatal Venezolana de Televisión, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, afirmó que al menos 25 de los fallecidos se encuentran en la capital.

La funcionaria habló frente a un edificio derrumbado en el barrio de San Bernardino, una zona residencial situada al norte de Caracas, con un casco rojo puesto. PRESIDENTA DE MÉXICO OFRECE AYUDA A VENEZUELA La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que un primer equipo de rescatistas militares y personal médico partirán en las próximas horas hacia Venezuela. Añadió que una vez que lleguen y hablen con las autoridades, “determinaremos mañana mismo el personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesiten”. LÍDERES MUNDIALES OFRECEN AYUDA El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró en la red social X que su país está desplegando “de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria” en Venezuela. “Nuestros pensamientos están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, con los heridos y con los valientes equipos de rescate que trabajan sin descanso tras la catástrofe”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, recurrió a la misma red social para expresar la solidaridad de Francia con el pueblo venezolano y afirmó que un equipo de 85 rescatistas franceses especializados en operaciones de búsqueda y desescombro está siendo desplegado “de inmediato” en Venezuela. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que ha dado instrucciones a la Cancillería para que evalúe la situación en Venezuela en coordinación con la embajada brasileña en Caracas y determine “qué medidas de ayuda” podría adoptar Brasil. CUBA COOPERA EN PRO DE DAMNIFICADOS El presidente cubano Miguel Díaz-Canel envió sus condolencias a Venezuela por los fallecidos en los sismos e indicó que “el personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados” en su cuenta de X. Cuba y Venezuela fueron estrechos aliados políticos e ideológicos durante décadas hasta la intervención en enero de Estados Unidos en el país sudamericano que derivó en la caída del entonces presidente Nicolás Maduro. Venezuela vendía petróleo a la isla y ésta envió miles de médicos y personal de salud cooperante a lo largo de más 20 años. El programa de salud y cooperación cubano no fue desmantelado completamente con la captura de Maduro. MANDATARIOS LATAM OFRECEN AYUDA Varios gobernantes de la región de signo conservador mostraron su solidaridad con Venezuela, sin importar las diferencias ideológicas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló que 300 miembros de equipos de rescate y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipamiento, medicamentos y suministros de emergencia, estaban listos para viajar a Caracas.

El presidente argentino Javier Milei también dijo estar dispuesto a brindar ayuda humanitaria en coordinación con organizaciones internacionales, si fuera necesario. En tanto, el presidente chileno José Antonio Kast afirmó que su gobierno está dispuesto a coordinar el envío de ayuda humanitaria y a desplegar equipos de rescate en Venezuela, y lo mismo indicó el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, también ofrecieron su ayuda.

EU EN CONTACTO CON VENEZUELA El subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó en X que “Estados Unidos se solidariza con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos” y está en contacto con las autoridades para movilizar ayuda. Y terminó su mensaje diciendo en español “¡Fuerza, Venezuela! ¡Estamos con vosotros!”.

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