Suman 19 los muertos por incendios en Chile; se mantiene el temor de reactivación de focos

SANTIAGO.- El número de personas sin vida subió a 19 a causa de los graves incendios forestales que azotan las regiones centrales de Ñuble y el Biobío, en Chile.

Los incendios, cuyo origen está en investigación entre sospechas de que fueron provocados, han consumido ya más de 20 mil hectáreas y causado más de 15 mil damnificados.

De acuerdo al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la principal preocupación reside en evitar nuevos focos de propagación, debido a que las condiciones climáticas en la zona siguen siendo especialmente complicadas.

“Dadas las condiciones climáticas, nuevos focos podrían hacer más complejos los incendios activos en la actualidad. Las personas no deben ejecutar acciones que puedan dar inicio a la propagación de incendios. Eso supone cuestiones domésticas como no encender basura a evitar conductas negligentes” ha alertado el ministro de Seguridad Pública.

El ministro aprovechó el nuevo balance de la situación para agradecer el comportamiento de todos los ciudadanos y anunciar que no ha habido detenidos por saltarse el toque de queda impuesto para garantizar el buen funcionamiento de los equipos de emergencia.

Explicó que la noche del domingo el toque de queda provocó efectos importantes para el funcionamiento de las operaciones por parte de las instituciones.

“No tuvimos detenidos por infracciones al toque de queda. Por el contrario, las personas desplazadas y los funcionarios desplazadas todos ellos fueron en el contexto de traslado por razones de emergencia”, afirmó.

Por otro lado se destacó que no sucedieron saqueos o irregularidades como las que acaecieron en la región dos noches atrás.

Alicia Cebrián, directora nacional de Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), ha recordado que “los incendios siguen activos” y “los más importantes no están controlados aún” así como que podrían reactivarse algunos focos, por lo que ha demandado mantener la “situación de emergencia” y la colaboración ciudadana.