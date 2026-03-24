Suman 88 personas muertas tras inundaciones y desborde de ríos en Kenia

NAIROBI.-Dos ríos se han desbordado, inundando granjas y desplazando a familias, mientras el número de muertos a causa de este desastre en la nación de África oriental ha aumentado a 88.

El gobierno de Kenia emitió un comunicado en el que advirtió a los automovilistas que no utilicen la ruta inundada y les recomendó buscar carreteras alternativas, en particular por la noche, cuando la visibilidad es baja.

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Al momento las labores de emergencia se han intensificado en las zonas más afectadas, encabezadas por la Sociedad de la Cruz Roja de Kenia, que ha estado rescatando a residentes varados y reubicando a familias en lugares más seguros.

Además en la zona de Nyando, los equipos de rescate han evacuado a más de 200 personas y más de 200 cabezas de ganado, mientras que al menos dos familias fueron sacadas de un peligro inminente.

Las autoridades también trabajan para evacuar a más de 900 estudiantes de la Escuela Nacional de Niñas Ahero, mientras las aguas continúan subiendo.

A lo largo de los días al menos 265 hogares se han visto afectados en la zona, esto según el Ministerio del Interior y de Administración.

Los residentes desplazados están siendo alojados en instalaciones públicas, incluidas oficinas gubernamentales, iglesias y centros de salud. Entre los rescatados había seis niños solos, que actualmente están bajo cuidado.

Cabe recordar que el incidente más reciente de inundaciones ocurrió en el oeste de Kenia, donde el río Nyando se desbordó el lunes, sumergiendo tramos del puente Ahero a lo largo de la carretera Kericho–Awasi–Kisumu e interrumpiendo el transporte en la región.

MÁS ZONAS AFECTADAS

Las inundaciones también se han reportado en otras partes del país, pues en el condado Tana River, el río Tana se desbordó, inundando granjas en Mbalambala y la aldea de Asako, poniendo en riesgo la producción de alimentos.

A nivel nacional, las inundaciones han alterado la vida cotidiana, cerrando escuelas, dejando carreteras intransitables e interrumpiendo actividades comerciales, especialmente en asentamientos informales.

Kenia enfrenta inundaciones estacionales cada año, pero la magnitud e intensidad de la crisis actual han reavivado las preocupaciones sobre la preparación ante desastres y la vulnerabilidad de las comunidades que viven cerca de ríos y en zonas propensas a inundaciones.