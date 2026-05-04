Supremo de EU restablece temporalmente el envío de píldoras abortivas por correo

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    Supremo de EU restablece temporalmente el envío de píldoras abortivas por correo
    La mifepristona, en combinación con el misoprostol, es el método más común para interrumpir embarazos tempranos en Estados Unidos. ESPECIAL.

La suspensión administrativa de este fallo seguirá en vigor al menos hasta el próximo lunes, con la opción de que ese plazo se prorrogue

WASHINGTON.- La Corte Suprema de EU bloqueó temporalmente este lunes la entrada en vigor del fallo de un tribunal federal que prohibía el envío por correo y la prescripción de la píldora abortiva mediante consultas virtuales en todo el país.

El Supremo respondió así a la apelación de emergencia presentada por Laboratorios Danco y GenBioPro, fabricantes de la píldora abortiva mifepristona, que pidieron suspender el dictamen emitido este viernes que restringía su distribución por correo.

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Un tribunal inferior de apelaciones había ordenado que el medicamento solo pudiera dispensarse de forma presencial en clínicas y hospitales, dejando sin efecto las normas de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) que permiten su prescripción a distancia y el envío postal.

La decisión supone un alivio provisional para muchas mujeres estadounidenses, que podrán seguir accediendo al fármaco sin necesidad de una visita presencial a un médico mientras continúa la batalla judicial.

Su acceso por correo se ha convertido en una vía clave, especialmente para mujeres en territorios con fuertes restricciones a ese procedimiento después de que el Supremo derogara las protecciones federales al aborto en 2022 y dejara su regulación en manos de cada estado.

Actualmente, cerca de una cuarta parte de los abortos en EU se llevan a cabo mediante recetas a distancia, según datos de la ONG Society of Family Planning. Por su parte, autoridades de Luisiana habían demandado a la FDA con el fin de restringir el acceso a la mifepristona, argumentando que la disponibilidad del medicamento por correo había permitido que continuaran realizándose abortos en el estado, a pesar de la prohibición casi total vigente en su territorio.

La suspensión dictada por la Corte Suprema es de carácter temporal y el fallo final sobre el caso aún está por resolver.

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