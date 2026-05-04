Supremo de EU restablece temporalmente el envío de píldoras abortivas por correo

WASHINGTON.- La Corte Suprema de EU bloqueó temporalmente este lunes la entrada en vigor del fallo de un tribunal federal que prohibía el envío por correo y la prescripción de la píldora abortiva mediante consultas virtuales en todo el país.

El Supremo respondió así a la apelación de emergencia presentada por Laboratorios Danco y GenBioPro, fabricantes de la píldora abortiva mifepristona, que pidieron suspender el dictamen emitido este viernes que restringía su distribución por correo.

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Un tribunal inferior de apelaciones había ordenado que el medicamento solo pudiera dispensarse de forma presencial en clínicas y hospitales, dejando sin efecto las normas de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) que permiten su prescripción a distancia y el envío postal.

La decisión supone un alivio provisional para muchas mujeres estadounidenses, que podrán seguir accediendo al fármaco sin necesidad de una visita presencial a un médico mientras continúa la batalla judicial.

Su acceso por correo se ha convertido en una vía clave, especialmente para mujeres en territorios con fuertes restricciones a ese procedimiento después de que el Supremo derogara las protecciones federales al aborto en 2022 y dejara su regulación en manos de cada estado.

Actualmente, cerca de una cuarta parte de los abortos en EU se llevan a cabo mediante recetas a distancia, según datos de la ONG Society of Family Planning. Por su parte, autoridades de Luisiana habían demandado a la FDA con el fin de restringir el acceso a la mifepristona, argumentando que la disponibilidad del medicamento por correo había permitido que continuaran realizándose abortos en el estado, a pesar de la prohibición casi total vigente en su territorio.

La suspensión dictada por la Corte Suprema es de carácter temporal y el fallo final sobre el caso aún está por resolver.