Jurado de EU determinó que Meta es perjudicial para la salud de los niños

Un jurado de Nuevo México determinó el martes que el conglomerado de redes sociales Meta perjudicó a sabiendas la salud mental de los niños y ocultó lo que sabía sobre la explotación sexual infantil en sus redes sociales, un veredicto que señala un cambio de marea contra las empresas tecnológicas y la disposición del gobierno a tomar medidas enérgicas. La histórica decisión se produjo al concluir un juicio de casi siete semanas, y mientras que los miembros del jurado en un tribunal federal de California han permanecido aislados en deliberaciones desde hace más de una semana sobre si se debe responsabilizar a Meta y YouTube en un caso similar .

Los miembros del jurado coincidieron con la fiscalía del estado, la cual argumentó que Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— dio prioridad a sus ganancias por encima de la seguridad, y que infringió partes de la Ley de Prácticas Desleales del estado. El jurado coincidió con las acusaciones de que Meta hizo declaraciones falsas o engañosas y en que Meta incurrió en prácticas comerciales “inaceptables” que se aprovecharon injustamente de las vulnerabilidades e inexperiencia de los menores de edad. LA DEUDA DE META Los miembros del jurado llegaron a la conclusión de que hubo miles de infracciones, cada una de las cuales cuenta por separado, para imponer una sanción de 375 millones de dólares, menos de una quinta parte de lo que buscaban los fiscales. Meta está valuada en alrededor de 1.5 billones de dólares y las acciones de la compañía subieron 5% tras el veredicto, una señal de que los accionistas restaban importancia a la noticia. La jurado Linda Payton, de 38 años, dijo que el jurado llegó a un acuerdo sobre el número estimado de adolescentes afectados por las plataformas de Meta, al tiempo que optó por la sanción máxima por infracción. Con una sanción máxima de 5 mil dólares por cada infracción, dijo que pensaba que cada niño valía la cantidad máxima. ¿QUÉ CAMBIOS SE ESPERAN? El conglomerado de redes sociales no se verá obligado a cambiar sus prácticas de inmediato. Dependerá de un juez —no de un jurado— determinar si las redes sociales de Meta crearon una molestia pública y si la compañía debería pagar programas públicos para abordar los daños. Esa segunda fase del juicio ocurrirá en mayo. Un portavoz de Meta dijo que la compañía no está de acuerdo con el veredicto y apelará. “Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y somos claros sobre los desafíos de identificar y eliminar a los malos actores o el contenido perjudicial”, dijo el portavoz. “Seguiremos defendiéndonos enérgicamente, y seguimos confiando en nuestro historial de proteger a los adolescentes en línea”. Los abogados de Meta aseguraron que la empresa revela los riesgos y lleva a cabo esfuerzos para eliminar contenido y experiencias perjudiciales, aunque reconocieron que parte del material nocivo logra pasar su red de seguridad. MÁS DEMANDAS CONTRA META El caso en Nuevo México fue uno de los primeros en llegar a juicio en una ola de litigios relacionados con plataformas de redes sociales y sus efectos en los niños.

Además, más de 40 fiscales generales estatales han presentado demandas contra Meta, asegurando que contribuye a una crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberadamente funciones adictivas para Instagram y Facebook. “La casa de naipes de Meta está empezando a caer”, dijo Sacha Haworth, directora ejecutiva del grupo de vigilancia The Tech Oversight Project. “Durante años, ha sido descaradamente obvio que Meta no ha logrado impedir que los depredadores sexuales conviertan las interacciones en línea en daño en el mundo real”. El caso de Nuevo México se basó en una investigación encubierta en la que agentes estatales crearon cuentas en redes sociales en las que se hicieron pasar por menores de edad para documentar solicitudes de índole sexual y la respuesta de Meta al respecto. La demanda, interpuesta en 2023 por el fiscal general de Nuevo México Raúl Torrez, también afirma que Meta no ha revelado por completo ni abordado los peligros de la adicción a redes sociales. La compañía no ha aceptado que exista una adicción a redes sociales, aunque algunos de los directivos reconocieron durante el juicio un “uso problemático” y señalan que quieren que la gente se sienta bien sobre la cantidad de tiempo que pasa en las plataformas de Meta. “Las evidencias demuestran no sólo que Meta invierte en seguridad porque es lo correcto, sino porque es bueno para el negocio”, declaró el abogado de la compañía, Kevin Huff, en sus alegatos finales. “Meta diseña sus aplicaciones para ayudar a las personas a conectarse con amigos y familiares, no para intentar conectar a depredadores”. Las empresas tecnológicas han estado protegidas de cualquier responsabilidad por el material que se publica en sus plataformas en virtud de la Sección 230, una disposición de hace 30 años de la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones, así como por un amparo de la Primera Enmienda. La fiscalía de Nuevo México afirma que, de cualquier forma, Meta debería ser responsable por el papel que juega en impulsar dicho contenido mediante algoritmos complejos que proliferan material que podría ser perjudicial para los niños. “Sabemos que el resultado está orientado a la interacción y al tiempo que pasan los niños allí”, señaló la abogada de la fiscalía, Linda Singer. “Esa decisión que tomó Meta tiene profundos impactos negativos en los niños”. ¿DE QUÉ TRATÓ EL CASO? El juicio en Nuevo México analizó una gran cantidad de correspondencia interna e informes de Meta relacionados con la seguridad infantil. Los jurados también escucharon testimonios de directivos de Meta, ingenieros de la plataforma, denunciantes que dejaron la empresa, expertos en psiquiatría y consultores de seguridad tecnológica. El jurado también escuchó el testimonio de docentes de escuelas públicas locales que lidiaron con problemas vinculados al uso de redes sociales, incluidos planes de extorsión sexual contra menores de edad. Para alcanzar un veredicto, el jurado tomó en cuenta si los usuarios de redes sociales fueron engañados por declaraciones específicas sobre la seguridad de la plataforma hechas por el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; el director de Instagram, Adam Mosseri; y la directora global de seguridad de Meta, Antigone Davis. Los jurados también tomaron en cuenta el hecho de que Meta no hizo cumplir su prohibición a usuarios menores de 13 años, el papel de sus algoritmos en priorizar contenido sensacionalista o perjudicial, y la prevalencia de contenido en redes sociales sobre el suicidio adolescente. ParentsSOS, una coalición de familias que han perdido a hijos por daños causados por las redes sociales, calificó el veredicto como un “momento decisivo”. “Nosotros, los padres que hemos experimentado lo inimaginable —la muerte de un hijo debido a daños de las redes sociales— aplaudimos este hito inusual y trascendental en la lucha de años para exigir que las grandes tecnológicas rindan cuentas por los peligros que sus productos representan para nuestros hijos”, dijo el grupo en un comunicado.

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