Suspenden a líder de Iglesia anglicana conservadora por acusaciones de conducta sexual inapropiada

WASHINGTON, EU.- El líder principal de la Iglesia Anglicana en América del Norte (ACNA, por sus siglas en inglés) ha sido suspendido del ministerio para que enfrente acusaciones de conducta sexual inapropiada y otros comportamientos impropios.

La suspensión del arzobispo Stephen Wood entró en vigor el domingo y fue anunciada el lunes por el nuevo decano y líder interino de la denominación, quien asumió el cargo luego que su predecesor renunciara el fin de semana en otra agitación en la jerarquía de la Iglesia. La ACNA se formó en 2009 por conservadores que se separaron de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos y su contraparte canadiense debido a tendencias liberalizadoras en esas Iglesias.

TE PUEDE INTERESAR: Arrestan en Sonora a pederasta buscado en seis países

La suspensión de Wood, aprobada por otros obispos superiores, no implica culpabilidad o inocencia de ningún cargo contra Wood, afirmó el obispo Julian Dobbs, el nuevo decano de la ACNA.

Un ministro puede ser suspendido cuando “se determina que es en el mejor interés de la Iglesia”, explicó Dobbs en un comunicado.

Wood fue acusado el mes pasado en un pliego de cargos, o una lista de acusaciones compilada por miembros de la Iglesia. El pliego de cargos aún no se ha hecho público, pero un artículo de investigación del diario The Washington Post indicó que la denuncia alegaba conducta sexual inapropiada por parte de Wood antes que se convirtiera en arzobispo el año pasado, en sus roles como pastor y obispo regional.

El pliego de cargos también incluye acusaciones de que intimidó a empleados y plagió sermones, según el Post, medio que luego publicó que una segunda mujer ha acusado formalmente a Wood de acoso sexual.

Wood, un padre de familia casado con cuatro hijos, ha negado toda conducta impropia. Anteriormente tomó una licencia voluntaria con goce de sueldo. Continuará recibiendo su salario durante su suspensión, según la portavoz de la ACNA, Kate Harris.

Bajo las reglas de la ANCA, cuando los miembros de la Iglesia presentan un pliego de cargos contra un clérigo, una junta de investigación determina si se debe llevar el asunto a un juicio eclesiástico.