Miles de fieles creyentes acuden a las ‘mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe en la Basílica

De rodillas, con kilómetros caminados, con fervor, lágrimas y rosas, miles de fieles creyentes acuden a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, para celebrar el 494 aniversario de su aparición en el cerro del Tepeyac.

Los peregrinos a la Guadalupana arribaron desde temprana hora del jueves 11 de diciembre, así como días previos, para agradecer a “la morenita” alguna manda o milagro cumplido y en espera de las 12:00 horas del 12 de diciembre para cantarle las “Mañanitas”.

Autoridades reportaron diversos cierres viales en las calzadas de Guadalupe, de los Misterios y Fray Juan de Zumárraga, por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que desplegó un operativo de seguridad con 5 mil 080 policías, junto a apoyo de 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias y cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), con el fin de garantizar la integridad de los asistentes.

Cabe destacar que estos operativos se extenderán hasta el próximo 14 de diciembre, cuando se calcula que lleguen a la Ciudad de México uno 13 millones de peregrinos para honrar a la Virgen de Guadalupe.

Millones de mexicanos son los que viajan de todos los rincones de México, e incluso de otros países y continente, hasta la Basílica de la Virgen de Guadalupe, ubicada en la alcaldía de Gustavo A. Madero.

BRUGADA ENTREGA COBIJAS Y ALIMENTOS

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio la bienvenida a peregrinas y peregrinos que llegaron este jueves a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe, con cobijas para cubrirse del frío y raciones de comida.

En la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Canal de San Juan, la mandataria capitalina encabezó la entrega de 800 cobijas para arropar a las y los peregrinos en su trayecto rumbo al recinto guadalupano.

Además, en el lugar se repartieron raciones de comida caliente, tamales y café, dio a conocer la administración capitalina por medio de una tarjeta informativa.

Durante la entrega Brugada Molina reiteró el llamado a la ciudadanía a ser solidarios con las y los peregrinos en su paso por la CDMX: “seamos solidarios con los peregrinos y peregrinas que llegan a esta gran ciudad hospitalaria que recibe a todos con los brazos abiertos”, dijo.

La fe por la Virgen de Guadalupe surgió en México el 12 de diciembre de 1531, cuando la leyenda dice que esta virgen morena se le apareció al indígena Juan Diego, quien fue canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II, en el Cerro del Tepeyac, a cuyos pies se ubica actualmente la basílica.