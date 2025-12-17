Trump teme que el Congreso se esté volviendo antisemita durante la celebración de Hanukkah

Donald Trump lamentó que el Congreso se esté “volviendo antisemita” durante una celebración de Hanukkah por la noche y aparentemente dejó escapar que el salón de baile de la Casa Blanca ahora podría costar 400 millones de dólares mientras prometía hacerlo “impenetrable”, excepto para un obús.

Trump utilizó la mayor parte de su discurso en la recepción de Hanukkah en la Casa Blanca para alardear de sus logros para Israel, pero en un momento se puso serio para advertir a los asistentes que la influencia del Estado judío en Estados Unidos está disminuyendo.

“Siempre seré amigo y defensor del pueblo judío”, dijo. “Si nos remontamos a hace 10, 12 o 15 años, como mucho, el lobby más fuerte en Washington era el lobby judío. Era Israel. Eso ya no es así”.

“Hay que tener mucho cuidado. Hay un congreso en particular que se está volviendo antisemita. Hay AOC y tres; hay gente como Ilhan Omar, que odia a los judíos. Y hay que tener mucho cuidado, porque ha habido un gran cambio”, afirmó Trump.

La sala estaba en gran parte llena de partidarios republicanos, aunque había algunos liberales presentes, como el representante Jared Moskowitz (demócrata de Florida).

“Hay mucha gente en el Congreso a la que no le gusta Israel”, añadió Trump. “Odian a Israel... y obviamente la situación está empeorando cada vez más, menos en el Senado, pero el Senado también está empezando. Se ven destellos cuando estoy en las salas de reuniones hablando con la gente”.

El presidente también expresó su consternación por quienes minimizan los horrores de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023. Asimismo, denunció el ataque mortal contra una celebración judía en Bondi Beach, Australia, ocurrido el fin de semana.

“Por favor, estén atentos y tengan cuidado”, suplicó.

Durante su amplio discurso, Trump abordó varios temas con su estilo habitual, y en un momento hizo referencia al salón de baile de la Casa Blanca.

“Un salón de baile de 400 millones de dólares”, añadió. “Será el salón más hermoso y albergará inauguraciones. Tiene ventanas de cristal de 12,7 cm de grosor. Impenetrable, salvo con un obús. Es impenetrable”.

“Ahora diré que si algún día estoy dando el discurso y oigo ding, ding, ding, me largo de ahí”, añadió. “Creo que será el mejor salón de baile del mundo”.

Más temprano ese mismo día, un juez federal rechazó una solicitud de los conservacionistas para obtener una orden de restricción temporal para bloquear la construcción del salón de baile.

“Pero dije: ‘¿Quién más, excepto en nuestro país, demandaría para detener un hermoso salón de baile de 400 millones de dólares?’”, dijo Trump.

Cuando la Casa Blanca presentó por primera vez el lujoso diseño del salón de baile durante el verano, dio un estimado inicial de 200 millones de dólares para el precio.

Esa estimación se incrementó luego a 300 millones de dólares. El martes parece ser la primera vez que Trump aumentó públicamente el precio aún más, a 400 millones de dólares.

Durante su amplio discurso, Trump señaló que, a diferencia de sus otros comentarios en las reuniones festivas de la Casa Blanca, se aseguró de confiar en notas para poder promocionar todos los logros que tuvo con Israel.

Pero sus notas no le impidieron salirse del guión e improvisar chistes.

“Sabes, cuando uno se cae, no es bueno para la política”, reflexionó en un momento dado, antes de aludir al expresidente Joe Biden. “Tuvimos un hombre que se cayó mucho. No quiero hablar demasiado, porque seguro que me llegará el día”.

“La prensa está esperando”, continuó. “Ay, les encantaría ver a Trump caer del escenario. Jamás lo superaría”.