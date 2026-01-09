Tasa de desempleo baja en diciembre al 4.4% en EU; se crean de 50 mil empleos

WASHINGTON.-La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó dos décimas, hasta el 4.4%, en diciembre de 2025, cuando se crearon 50 mil puestos de trabajo, según publica este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Esta creación de empleo fue menor a los alrededor de 73 mil puestos estimado por analistas y al dato revisado de 56.000 del mes anterior, lo que podría contribuir al debate sobre otra posible bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), tal y como insiste el presidente estadounidense, Donald Trump.

En total, en diciembre, el número de desempleados se situó en unos 7.5 millones, una disminución con respecto a los 7.8 millones registrados en el mes anterior.

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, resaltó la mejora en la tasa de paro en diciembre.

Los adolescentes (15.7%) y los afroamericanos (7.5%) fueron los más afectados por el desempleo. Por otro lado, las tasas de desocupación entre las mujeres adultas (3.9%) y los hispanos (4.9%) decrecieron.

En 2025, la cifra total de empleo aumentó en 584 mil, con una subida mensual promedio de 49 mil, lo que representa una caída respecto a la creación de 2 millones de puestos en 2024.

Este es el peor dato fuera de un periodo de retroceso económico desde 2003, según la economista jefe del Navy Federal Credit Union, Heather Long. “Se puede afirmar que 2025 fue un año de recesión en la creación de empleo en EU”, advirtió a CNBC.

“EU está experimentando un auge económico sin creación de empleo, donde el crecimiento es sólido, pero la contratación no lo es. Es un escenario favorable para Wall Street, pero genera incertidumbre en la economía real”, agregó.

En diciembre pasado, los sectores de trabajo que más puestos crearon fueron el de servicios de alimentación y bebidas, que creció 27 mil, la atención sanitaria -con 21 mil más- y la asistencia social, que aumentó en 17 mil en diciembre.

Por otro lado, los datos del BLS revelan un decrecimiento en el sector minorista, con una pérdida de 25 milpuestos.

El empleo en el Gobierno federal repuntó ligeramente en diciembre con una creación de 2 mil puestos, después de la fuerte reducción registrada en meses anteriores.

Desde que alcanzó su punto máximo en enero, el empleo federal ha disminuido en 277 mil puestos, o un 9.2%, apuntan las cifras del Departamento de Trabajo.

Estos datos de diciembre completan la visión sobre la situación del empleo en EE.UU en un año de incertidumbre y amenazas de recesión, durante el que también se dejaron de publicar índices económicos clave debido al histórico cierre de Gobierno federal, entre octubre y noviembre.

El índice de desempleo, junto a la inflación y el Producto Interior Bruto (PIB), son claves para evaluar la salud de la economía y le sirven a la Reserva Federal (Fed) para tomar decisiones en materia de política monetaria.

La Fed precisamente citó la desaceleración del mercado laboral estadounidense entre los factores principales en su decisión en diciembre pasado de recortar las tasas de interés por tercera vez en 2025, hasta situarlos en una horquilla del 3.5% y el 3.75%.

El apagón de indicadores económicos podría repetirse en febrero próximo si legisladores republicanos y demócratas no aprueban un nuevo presupuesto antes de la fecha límite del 30 de enero.