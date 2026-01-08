La inflación anual fue de 3.69% en diciembre de 2025; así impactó en ciudades de Coahuila

/ 8 enero 2026
    La inflación anual fue de 3.69% en diciembre de 2025; así impactó en ciudades de Coahuila
    El transporte aéreo, los alimentos, bebidas y tabaco, las mercancías no alimenticias y las colegiaturas aumentaron en diciembre de 2025. VANGUARDIA

Los componentes que no aumentaron en la misma medida que en 2024 fueron los precios de los servicios y la vivienda; el INPC registró un valor de 143.0, reportó Inegi

Los precios de la canasta básica siguen creciendo registrando una inflación de 3.69 por ciento, y un aumento de 0.28 por ciento en diciembre con respecto a noviembre de 2025, así lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este resultado proviene del cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que es una “medida del cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país”, declaró Inegi en su primer boletín de 2026 sobre el INPC.

En términos anuales, la inflación de diciembre de 2024 fue de 4.21 por ciento, registrando un INPC de 137,9. Sin embargo, el aumento registrado en el mismo período de 2025 fue de 0.38 por ciento (10 puntos porcentuales más que en 2025).

Según Inegi, los componentes del INPC que no subieron en la misma medida en diciembre de 2025 con respecto a 2024 fueron los servicios (en 2024, 4.94; en el 2025, 4.35) y la vivienda (en 2024, 4.01; en el 2025, 3.35). En otras palabras, crecen los precios pero no en la misma medida.

Los componentes de sí subieron con respecto a los valores del INPC de diciembre de 2024 fueron:

- Mercancías: de 2.47 a 4.30 por ciento en 2025

- Alimentos, bebidas y tabaco: de 3.60 a 5.22 por ciento en 2025

- Mercancías no alimenticias: de 1.33 a 3.51 por ciento en 2025

- Educación (colegiaturas): de 5.79 a 5.82 por ciento en 2025

Otros productos que crecieron más en diciembre con respecto a noviembre de 2025, con base a Inegi:

- Transporte aéreo: 19.89 por ciento.

- Loncherías, fondas, torterías y taquerías (comida callejera): 0.83 por ciento.

- Tomatillo (o tomate verde): 27.01 por ciento.

- Vino de mesa: 4.80 por ciento.

- Autobús foráneo: 2.14 por ciento.

EL INPC DE SALTILLO, TORREÓN, MONCLOVA Y ACUÑA COAHUILA

Entre las 55 ciudades que componen el INPC de México, Saltillo registró una variación de 0.46 por ciento entre noviembre y diciembre de 2025; una variación anual (inflación) de 3.15 con respecto a diciembre de 2024.

Torreón tuvo una variación de 0.06 por ciento entre noviembre y diciembre de 2025. Sin embargo, presentó una inflación de 3.83 por ciento, representando una diferencia de 0.14 puntos porcentuales.

Monclova y Acuña tuvieron una variación mensual en diciembre de 0.05 y - 0.19 por ciento, respectivamente, alcanzando una inflación anual de 3.20 el primero y 2.92 el segundo (ambas ciudades por debajo de la inflación de 2025).

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

