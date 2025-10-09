Terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas provoca alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este viernes el sureste de la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas, y las autoridades han activado la alerta de tsunami. El temblor se produjo a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 20 kilómetros al este de la población de Santiago, alrededor de las 9:40 hora local, según indica el servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo. La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) alertó sobre la posibilidad de un tsunami y pidió las “evacuaciones inmediatas” de varias provincias, entre ellas las islas Danagat y Davao Oriental. TE PUEDE INTERESAR: Reportan sismo de 7.8 en la costa oriental de Rusia; Estados Unidos activa alerta de tsunami

ALERTA DE TSUNAMI El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico alertó este viernes del posible impacto en costas del sur de Filipinas de olas de entre uno y tres metros con el aviso de tsunami activado por un terremoto. El organismo, con sede en Honolulu, indicó también la posibilidad de que se generen olas de entre 0.3 y un metro en algunas costas de Indonesia y Palau. "La situación real en la costa puede variar con respecto al pronóstico ante la incertidumbre y debido a las características locales", apunta el centro, que advierte sobre olas peligrosas a hasta 300 kilómetros del epicentro.

SISMOS EN FILIPINAS Este movimiento telúrico se produce unos 10 días después de que otro sismo de magnitud 6.9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, y que dejó 74 fallecidos. Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos siete mil terremotos, la mayoría moderados. (Con información de EFE)