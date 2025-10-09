Terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas provoca alerta de tsunami

Internacional
/ 9 octubre 2025
    Terremoto de magnitud 7.4 en Filipinas provoca alerta de tsunami
    Una mujer abraza a un niño mientras padres e hijos evacuan una escuela tras un fuerte terremoto en la ciudad de Davao, Filipinas, el viernes 10 de octubre de 2025. FOTO: MANMAN DEJETO | AP

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico alertó posible impacto en costas del sur de Filipinas de olas de entre 1 y 3 metros

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este viernes el sureste de la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas, y las autoridades han activado la alerta de tsunami.

El temblor se produjo a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 20 kilómetros al este de la población de Santiago, alrededor de las 9:40 hora local, según indica el servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) alertó sobre la posibilidad de un tsunami y pidió las “evacuaciones inmediatas” de varias provincias, entre ellas las islas Danagat y Davao Oriental.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan sismo de 7.8 en la costa oriental de Rusia; Estados Unidos activa alerta de tsunami

ALERTA DE TSUNAMI

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico alertó este viernes del posible impacto en costas del sur de Filipinas de olas de entre uno y tres metros con el aviso de tsunami activado por un terremoto.

El organismo, con sede en Honolulu, indicó también la posibilidad de que se generen olas de entre 0.3 y un metro en algunas costas de Indonesia y Palau.

“La situación real en la costa puede variar con respecto al pronóstico ante la incertidumbre y debido a las características locales”, apunta el centro, que advierte sobre olas peligrosas a hasta 300 kilómetros del epicentro.

TE PUEDE INTERESAR: Sismo magnitud 6.0 grados en Afganistán deja 800 muertos y más de 2 mil heridos

SISMOS EN FILIPINAS

Este movimiento telúrico se produce unos 10 días después de que otro sismo de magnitud 6.9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, y que dejó 74 fallecidos.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos siete mil terremotos, la mayoría moderados.

(Con información de EFE)

Temas


Sismos
Tsunamis

Localizaciones


Filipinas

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?