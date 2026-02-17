Terrible incendio daña gravemente el histórico Teatro Sannazaro en Napoli, Italia
El incendio se desató en la planta baja del teatro, ubicado en Via Chiaia, y sembró el pánico entre los vecinos
Un gran incendio ha dañado gravemente el histórico Teatro Sannazaro en el centro de Napoli, Italia, obligando a evacuaciones y dejando a varias personas tratadas por inhalación de humo.
El incendio se desató en la planta baja del teatro, ubicado en Via Chiaia, y sembró el pánico entre los vecinos. Una densa humareda se extendía por varias zonas de la ciudad mientras los bomberos trabajaban para contener el fuego, de acuerdo a informes.
Cuatro personas sufrieron inhalación de humo y fueron hospitalizadas con síntomas leves. Las autoridades informaron que su condición es estable y no presenta riesgo vital. No se reportaron quemaduras.
Los equipos de emergencia confirmaron que el teatro sufrió graves daños estructurales.
Según los bomberos, la cúpula del edificio resultó gravemente afectada y gran parte del teatro quedó destruida. Los bomberos continuaron trabajando para extinguir los focos de incendio restantes.
El incendio también afectó viviendas cercanas. Las autoridades ordenaron la evacuación de 22 apartamentos, algunos de ellos residenciales y otros de oficinas.
Las autoridades locales informaron que los servicios sociales están evaluando si los residentes desplazados necesitarán asistencia.
La causa del incendio sigue bajo investigación.