Terrible incendio daña gravemente el histórico Teatro Sannazaro en Napoli, Italia

Un gran incendio ha dañado gravemente el histórico Teatro Sannazaro en el centro de Napoli, Italia, obligando a evacuaciones y dejando a varias personas tratadas por inhalación de humo.

El incendio se desató en la planta baja del teatro, ubicado en Via Chiaia, y sembró el pánico entre los vecinos. Una densa humareda se extendía por varias zonas de la ciudad mientras los bomberos trabajaban para contener el fuego, de acuerdo a informes.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum informa que hay 410 nuevos casos de sarampión en México, lo que suman 9 mil 487

Cuatro personas sufrieron inhalación de humo y fueron hospitalizadas con síntomas leves. Las autoridades informaron que su condición es estable y no presenta riesgo vital. No se reportaron quemaduras.

Los equipos de emergencia confirmaron que el teatro sufrió graves daños estructurales.