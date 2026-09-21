The New York Times se une a la protesta contra Trump y suspende fotos de la Casa Blanca

The New York Times tomó la decisión de no publicar ni distribuir fotografías tomadas por el pool oficial de la Casa Blanca. La medida forma parte de un boicot conjunto coordinado entre varios medios estadounidenses. Esta protesta responde directamente a las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump hacia el trabajo periodístico.

El vocero del periódico confirmó que la acción busca respaldar a los periodistas sancionados. Charlie Stadtlander, representante de The New York Times, explicó que la suspensión de las imágenes es un acto explícito de solidaridad con los equipos de prensa afectados. Pese al bloqueo de las fotos oficiales, el diario continuará cubriendo de forma independiente la agenda y las actividades del presidente.

Tres grandes medios presentaron una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos. CNN, MS NOW y Politico recurrieron a los tribunales para denunciar la violación de la Primera Enmienda, la cual protege la libertad de prensa. La acción legal ocurrió tras el retiro de las credenciales de sus reporteros y la prohibición de ingreso a la Casa Blanca.

Las principales cadenas de televisión cortaron las transmisiones conjuntas de la presidencia. Las redes ABC, CBS, NBC, Fox News y CNN acordaron apagar la señal unificada de video (pool de televisión). Debido a este apagón de cobertura, los eventos diarios de la sede presidencial se quedaron sin emisión en directo por señal compartida.