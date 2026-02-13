Tiroteo en complejo residencial de universidad de Carolina del Sur deja dos muertos

/ 13 febrero 2026
    Tiroteo en complejo residencial de universidad de Carolina del Sur deja dos muertos
    El campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur tras el tiroteo, en Orangeburg, Carolina del Sur, el 13 de febrero del 2026. AP.

Las autoridades universitarias no han confirmado las identidades de los hombres. Se desconocía el estado del hombre hospitalizado

ORANGEBURG.-Dos hombres murieron y otro resultó herido tras un tiroteo en un complejo residencial de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, informó la universidad, lo que provocó un confinamiento de casi ocho horas que se levantó a primera hora del viernes.

El tiroteo del jueves por la noche ocurrió poco más de cuatro meses después de dos tiroteos durante un evento universitario el 4 de octubre. Uno, que ocurrió cerca del mismo complejo residencial, mató a una mujer de 19 años. En el otro tiroteo resultó herido un hombre. Después, las autoridades universitarias anunciaron nuevas medidas de seguridad.

Un hombre murió en el lugar y el otro murió en el hospital, informó la División de Asuntos Policiales de Carolina del Sur en un comunicado. La entidad está investigando el tiroteo.

La agencia indicó que la información sobre los hombres fallecidos provendría de la Oficina del Forense del Condado de Orangeburg. Se dejaron mensajes en la oficina solicitando comentarios.

La escuela puso el campus en Orangeburg en confinamiento alrededor de las 9:15 p.m. El tiroteo ocurrió dentro de una habitación del complejo de viviendas Hugine Suites, señaló la división.

El confinamiento se levantó alrededor de las 5 a.m. del viernes, informó la universidad.

Kaya Mack acababa de terminar una entrega de comida en el campus cuando escuchó disparos y vio a muchos agentes de policía entrando por una reja.

“Las sirenas me sacudieron. Estábamos mirando alrededor, yo y otras personas en el campus; todos mirábamos alrededor como: ‘¿Qué está pasando?’”, contó Mack a WLTX-TV.

Los investigadores estaban en el lugar y las fuerzas del orden patrullaban el campus y las zonas cercanas.

La universidad canceló las clases del viernes y estaba poniendo consejeros a disposición de los estudiantes.

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

