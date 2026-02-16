Tiroteo en pleno juego de hockey en Rhode Island deja dos muertos: una menor y al presunto agresor
De acuerdo con fuentes policiales, el ataque se habría originado en una disputa doméstica, ya que, presuntamente, el agresor abrió fuego contra sus familiares
Un tiroteo durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, dejó al menos dos personas muertas —entre ellas una niña— y tres más heridas la tarde de este lunes. En el lugar también falleció el presunto agresor, de acuerdo con información de las autoridades y medios locales.
En su reporte, CNN citó fuentes policiales quienes revelaron que el ataque habría tenido origen en una disputa doméstica, ya que el tirador presuntamente abrió fuego contra miembros de su propia familia.
El canal WJAR, por su parte, confirmó que una de las víctimas mortales es una menor de edad, mientras que la identidad de la otra persona fallecida no ha sido revelada.
INVESTIGAN TIROTEO QUE INICIÓ EN PLENO JUEGO DE HOCKEY
El incidente ocurrió en pleno desarrollo de un encuentro de hockey entre equipos de nivel preparatoria, celebrado en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena, lo que provocó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia y seguridad.
El gobernador Dan McKee informó en la red social X que las autoridades mantienen abierta la investigación y que está en contacto con el alcalde Donald Grebien, así como con corporaciones policiacas estatales y locales.
Asimismo, el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF, por sus siglas en inglés) participa en las indagatorias. Imágenes difundidas en redes sociales muestran un amplio despliegue policial en el recinto deportivo.
