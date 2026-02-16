Tiroteo en pleno juego de hockey en Rhode Island deja dos muertos: una menor y al presunto agresor

Un tiroteo durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, dejó al menos dos personas muertas —entre ellas una niña— y tres más heridas la tarde de este lunes. En el lugar también falleció el presunto agresor, de acuerdo con información de las autoridades y medios locales.

En su reporte, CNN citó fuentes policiales quienes revelaron que el ataque habría tenido origen en una disputa doméstica, ya que el tirador presuntamente abrió fuego contra miembros de su propia familia.

El canal WJAR, por su parte, confirmó que una de las víctimas mortales es una menor de edad, mientras que la identidad de la otra persona fallecida no ha sido revelada.