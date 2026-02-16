Tiroteo en pleno juego de hockey en Rhode Island deja dos muertos: una menor y al presunto agresor

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 16 febrero 2026
    Tiroteo en pleno juego de hockey en Rhode Island deja dos muertos: una menor y al presunto agresor
    Un tiroteo durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, dejó al menos dos personas muertas. EFE

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque se habría originado en una disputa doméstica, ya que, presuntamente, el agresor abrió fuego contra sus familiares

Un tiroteo durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, dejó al menos dos personas muertas —entre ellas una niña— y tres más heridas la tarde de este lunes. En el lugar también falleció el presunto agresor, de acuerdo con información de las autoridades y medios locales.

En su reporte, CNN citó fuentes policiales quienes revelaron que el ataque habría tenido origen en una disputa doméstica, ya que el tirador presuntamente abrió fuego contra miembros de su propia familia.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en complejo residencial de universidad de Carolina del Sur deja dos muertos

El canal WJAR, por su parte, confirmó que una de las víctimas mortales es una menor de edad, mientras que la identidad de la otra persona fallecida no ha sido revelada.

INVESTIGAN TIROTEO QUE INICIÓ EN PLENO JUEGO DE HOCKEY

El incidente ocurrió en pleno desarrollo de un encuentro de hockey entre equipos de nivel preparatoria, celebrado en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena, lo que provocó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia y seguridad.

El gobernador Dan McKee informó en la red social X que las autoridades mantienen abierta la investigación y que está en contacto con el alcalde Donald Grebien, así como con corporaciones policiacas estatales y locales.

TE PUEDE INTERESAR: Mujer de 18 años es identificada como autora del tiroteo en Tumbler Ridge, Canadá

Asimismo, el Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF, por sus siglas en inglés) participa en las indagatorias. Imágenes difundidas en redes sociales muestran un amplio despliegue policial en el recinto deportivo.

(Con información de EFE)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Balaceras
Inseguridad
tiroteos

Localizaciones


Estados Unidos

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Con base al Indicador Oportuno del Consumo Privado, que anticipa los valores del Indicador Mensual del Consumo Privado, Inegi reportó un alza en el consumo de los hogares a finales de 2025 y comienzos de 2026.

Se anticipa en México un crecimiento del consumo de 4.4% en enero de 2026
La Secretaría de Educación Pública, bajo la titularidad de Mario Delgado, informó que Nadia López García fue nombrada como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos.

Nadia López García es la nueva directora general de Materiales Educativos de la SEP
Señaló que, aunque en la publicación no se le menciona de manera directa, sí se alude a “Sonora”.

Durazo niega dinero ilegal y exige aclaración a Scherer por alusiones a Sonora en un libro
El cierre definitivo del salón de belleza del Senado de la República fue confirmado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco.

Ignacio Mier dicta cierre definitivo de salón de belleza del Senado: ‘Doy por terminado el tema’
Trump está luchando contra la HB 286 de Utah, un proyecto de ley de transparencia de la inteligencia artificial para las grandes empresas tecnológicas.

Trump se opone al proyecto de ley de seguridad de IA en Utah
La parada en la capital de Hungría sigue a la visita de Rubio a Eslovaquia el domingo, después de asistir previamente a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania.

Marco Rubio se reúne con Viktor Orbán en Hungría para firmar acuerdo de cooperación civil-nuclear
Copias de rchivos de Jeffrey Epstein. Epstein orquestó una operación de tráfico sexual que involucraba a menores, aprovechando su riqueza y posición social para explotar a las víctimas durante varias décadas.

¿Archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad?, expertos de la ONU lo consideran
El volcán Kilauea de Hawái hizo erupción.

Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción