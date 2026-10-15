Tiroteo en primaria Silver Rail de Oregón, E.U, deja niños heridos

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    Tiroteo en primaria Silver Rail de Oregón, E.U, deja niños heridos
    Primaria Silver Rail en Bend, Oregón, Estados Unidos. X

El tirador murió tras activar el protocolo de seguridad en el colegio de Bend; confirman varios heridos en el lugar.

Un tiroteo registrado en la escuela primaria Silver Rail dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas y varios heridos en la ciudad de Bend, Oregón, Estados Unidos. Entre los fallecidos se encuentran tres niños, un adulto y el propio sospechoso del ataque armado.

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El atacante fue identificado preliminarmente como un joven de 16 años. Las autoridades locales confirmaron que el agresor falleció dentro de las instalaciones educativas, aunque aún se investiga si fue neutralizado por agentes policiales o si perdió la vida por otra causa.

DOS PERSONAS HERIDAS DE EMERGENCIA

Al menos dos personas heridas fueron trasladadas de emergencia a hospitales cercanos. Equipos médicos y cuerpos de rescate desplegaron un operativo inmediato en el colegio, el cual atiende a estudiantes desde jardín de niños hasta quinto grado.

Las autoridades activaron de inmediato el protocolo de cierre de seguridad en el campus. La policía de Bend y el distrito escolar Bend-La Pine acordonaron la zona e hicieron un llamado a los padres de familia y vecinos para no acercarse al perímetro mientras continúan las labores de investigación.

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SE MANTIENE EN INVESTIGACIÓN EL CASO

Agencias policiales locales y estatales mantienen el resguardo de la zona. Los agentes trabajan en la recolección de evidencias para esclarecer los motivos del ataque y determinar cómo el menor de edad tuvo acceso al recinto escolar.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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