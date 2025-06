Tiroteo escolar en Austria: hay al menos 9 muertos, dice la policía

Por Christopher F. Schuetze y Jim Tankersley

No se han revelado los nombres ni las edades de las víctimas. La policía dijo que el atacante también murió, en un aparente suicidio. Es uno de los peores tiroteos escolares de Europa en años.

Nueve personas murieron el martes después de que un hombre armado abrió fuego en una escuela de la ciudad de Graz, según la policía estatal. El autor de los disparos, un exalumno de la escuela de 21 años, también fue hallado muerto en el baño de la escuela, según la policía, en lo que se cree que fue un suicidio.

Las nueve víctimas —seis mujeres y tres hombres— no han sido identificadas públicamente. La policía dijo que no daría más información sobre las víctimas hasta que hubieran concluido las investigaciones preliminares.

Agentes de policía, incluidas unidades COBRA con entrenamiento especial, la versión austriaca de un equipo SWAT, así como un helicóptero de la policía, llegaron al lugar del crimen después de que se reportaron los disparos y han empezado a reunir pruebas en lo que probablemente ha sido el peor tiroteo en una escuela de Europa en años.

La policía dijo que había respondido a reportes de disparos en un edificio de una preparatoria del norte de la ciudad hacia las 10 a. m. hora local. La evacuación de la escuela se completó antes del mediodía. Un estadio situado a un kilómetro y medio de distancia fue habilitado como lugar de reunión seguro para los alumnos y sus padres.

El tiroteo conmocionó a la ciudad, la segunda más grande de Austria después de Viena. Un helicóptero sobrevolaba la ciudad mientras agentes fuertemente armados vigilaban las calles y las ambulancias corrían por las calles haciendo sonar las sirenas.

El canciller austriaco, Christian Stocker, dijo en un mensaje en las redes sociales: “El tiroteo en una escuela de Graz es una tragedia nacional que ha conmocionado profundamente a todo nuestro país”. Stocker y el ministro del Interior estaban viajando a Graz.

Los civiles austriacos se encuentran entre los más armados del mundo, según datos del Small Arms Survey, organismo independiente de investigación con sede en Ginebra, pero los tiroteos masivos son poco frecuentes. Entre 2000 y 2022 se produjeron dos incidentes de este tipo, según un análisis publicado en 2024 por el Instituto Rockefeller de Gobierno, un grupo de reflexión.

Graz, una vibrante y rica ciudad universitaria, sufrió un grave atentado masivo hace una década. En aquel incidente, un hombre mató a tres personas e hirió a unas tres decenas más tras conducir un coche contra una multitud en las calles de la ciudad y atacar después a los transeúntes con un cuchillo.

