‘Todo está en silencio’: Caracas en vilo tras el bombardeo estadounidense

Al ser sacudidos de sus camas poco antes de las 2 de la madrugada del sábado, muchos caraqueños buscaron una explicación inocente al estruendo que les había interrumpido el sueño: la explosión de un aire acondicionado, una tormenta tropical, un terremoto. O quizás un espectáculo pirotécnico festivo sobre la capital venezolana, rodeada de montañas.

“Pensé que podrían ser fuegos artificiales”, recordó Carlos Hurtado, un residente del complejo habitacional 23 de Enero, en el oeste de la ciudad, sobre el momento en que lo despertó una misteriosa secuencia de estruendos y explosiones.

Pero a medida que columnas de humo se elevaban sobre la ciudad más grande del país, sonaban las sirenas antiaéreas y los grupos de WhatsApp se iluminaban con videos temblorosos de explosiones color mandarina tomados con teléfonos celulares, se hizo evidente que las detonaciones antes del amanecer no fueron el resultado de un desastre natural o de un aparato defectuoso.

Después de cinco meses de intensificación de la presión militar estadounidense, Venezuela estaba bajo ataque, con misiles cayendo sobre bases militares, aeródromos e infraestructura clave en toda la capital y la región circundante.

“Están bombardeando La Carlota y Fuerte Tiuna”, advirtió un residente de Sebucán, una zona de clase media, a sus vecinos en un mensaje de voz de seis segundos, refiriéndose a dos de las instalaciones militares más importantes de la ciudad. La Carlota es una base aérea en el corazón de Caracas; Fuerte Tiuna es un complejo militar fuertemente fortificado, que durante mucho tiempo se creyó que fue la residencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las imágenes de video captadas por un grupo de excursionistas que estaban acampando en las montañas con vistas a Caracas recordaron las de la campaña aérea de “conmoción y pavor” contra Bagdad en marzo de 2003.

“No se podían ver los aviones, pero se podían oír volando por el cielo”, dijo Ligia Uribe de Torres, de 74 años, cuyo apartamento tiene vistas a la pista de La Carlota.

Ricardo Sans, un ingeniero de 69 años que vive en las montañas alrededor de Caracas, recordó haber saltado de la cama y tirado al suelo después de escuchar una fuerte “vibración” alrededor de las 2 a.m.

Al mirar por la ventana, Sans vio entre cuatro y seis helicópteros volando directamente sobre su casa en la oscuridad, y columnas de humo saliendo de una posición defensiva cerca de otra de las direcciones más simbólicas de Caracas: el Cuartel de La Montaña, donde se exhibieron los restos del mentor de Maduro, Hugo Chávez, después de su muerte en 2013.

A diferencia de otros residentes con los ojos vidriosos, Sans no tenía ninguna duda de lo que presenciaba y comenzó a llamar a amigos y familiares. “De inmediato pensé que era lo que la mayoría de Venezuela había estado esperando, y así fue”, dijo.

Los detalles precisos del ataque aéreo estadounidense contra Venezuela, confirmado posteriormente tanto por Donald Trump como por las autoridades venezolanas, siguen sin estar claros.

Pero al amanecer en Caracas, sus residentes —y el mundo— recibieron noticias aún más sensacionales. Trump anunció que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido “capturados” durante la redada y trasladados a un buque de guerra en el mar Caribe.

“Los eliminaron en cuestión de segundos. Nunca había visto algo así”, declaró Trump a Fox News.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, acusó a la pareja de ser “narcotraficantes internacionales” y dijo en las redes sociales: “Pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

Citando a funcionarios estadounidenses, CBS News informó que Maduro había sido capturado por miembros de la unidad de élite del ejército Delta Force, responsable del asesinato en 2019 del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi . Se especuló que la redada se llevó a cabo con la ayuda de una unidad de helicópteros de élite del ejército llamada Night Stalkers, cuyos pilotos participaron en el asesinato en 2011 del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

Los aliados de Maduro, entre ellos el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunciaron la “invasión” estadounidense e instaron a la ciudadanía a tomar las armas contra los agresores extranjeros. “Rechazamos enérgicamente este ataque criminal, vil y fascista del imperialismo yanqui contra nuestra patria”, declaró Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, a la televisión estatal, llamando a la ciudadanía a unirse en torno al “valiente... gran timonel” de Venezuela.

En declaraciones telefónicas a la misma cadena, la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió a la Casa Blanca pruebas inmediatas de que Maduro y Flores estaban vivos. También llamó a la ciudadanía a resistir, aunque Reuters informó que Rodríguez se encontraba en Moscú.

Aparte del graznido de las guacamayas amarillas y azules, famosas por Caracas, muchas calles de la ciudad estaban inquietantemente silenciosas la mañana del sábado, mientras la gente se preparaba para un futuro incierto. “Ahora mismo parece una mañana de pandemia... No se oye ni un solo coche”, dijo un residente. “Es como despertar en pleno confinamiento”.

Los funcionarios de Trump celebraron el supuesto inicio de una nueva era para el país petrolero tras el aparente fin de los 12 años de control del poder de Maduro, 18 meses después de ser acusado de fraude electoral en 2024. “¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido”, tuiteó Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.

Pero en Caracas, muchos dudaban de que el cambio democrático estuviera cerca. No había indicios inmediatos de que el aparente ganador de las elecciones de 2024, Edmundo González, pudiera regresar del exilio con su principal aliada, la premio Nobel de la Paz María Corina Machado. En un comunicado, Machado afirmó que se preparaba para tomar el poder y que Venezuela entraba en “horas decisivas”.

Phil Gunson, analista de Crisis Group en Caracas, declaró: «Por lo que veo hasta ahora, parece que se trató de una operación para derrocar a Maduro, pero no es un cambio de régimen. El régimen sigue en el poder».

Gunson afirmó que creía que era posible que el bombardeo estadounidense precipitara un levantamiento armado contra lo que quedaba del régimen nominalmente izquierdista de Maduro. Pero parecía más probable que otro miembro de la línea dura del movimiento político de Maduro simplemente ocupara su lugar, hundiendo al país aún más en la dictadura.

Irónicamente, los venezolanos podrían terminar peor tras la salida de Maduro. Es muy pronto... pero este no es el momento de estar desplegando banderas y abriendo champán —dijo Gunson—. Esto es solo el principio.

Hurtado dijo que después del ataque, miembros de bandas paramilitares pro régimen conocidas como “colectivos” salieron a las calles de su barrio con equipo de comando.

No sabemos si nos dejarán salir a comprar comida o si habrá libertad de movimiento. Normalmente en esta época del año siempre hay fiesta, pero ahora mismo no hay nadie; es como si hubiera habido un apagón, todo está en silencio.