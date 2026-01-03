Políticos estadounidenses reaccionan a la captura de Maduro por órdenes de Trump

Pronto se enfrentarán a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestro valiente ejército, que llevó a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido acusados en el distrito sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

La reacción a la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, por parte de las fuerzas estadounidenses el sábado ha estado marcadamente polarizada según líneas políticas, con funcionarios de la administración y republicanos celebrando la aplicación de una acusación de narcotráfico estadounidense de 2020 contra Maduro y los demócratas denunciando lo que ven como una violación del derecho de Venezuela a la autodeterminación.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, emitió una declaración: «Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cártel de Los Soles, una organización narcoterrorista que ha tomado el control del país. Y está acusado de introducir drogas en Estados Unidos».

Muchos especialistas se muestran escépticos ante la descripción de narcoterrorista en lo que respecta al Cártel de los Soles. Venezuela presenta un panorama claramente diferente al de México en materia de cárteles.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, declaró: «El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio. Felicitaciones a nuestros valientes operadores especiales que lograron una operación realmente impresionante».

Pero la reacción de los demócratas criticó a la administración por transformar lo que había sido una operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que incluyó ataques contra presuntos barcos cargados de drogas, en una acción de cambio de régimen.

El senador de Nueva Jersey, Andy Kim, publicó en X que Rubio y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, “miraron a todos los senadores a los ojos hace unas semanas y dijeron que esto no se trataba de un cambio de régimen. No confiaba en ellos entonces y ahora vemos que mintieron descaradamente al Congreso”.

Kim acusó a Trump de rechazar un “proceso de aprobación constitucionalmente requerido para el conflicto armado porque la Administración sabe que el pueblo estadounidense rechaza abrumadoramente los riesgos de arrastrar a nuestra nación a otra guerra”.

Kim, un exempleado del Departamento de Estado durante la administración Obama, dijo que el ataque nocturno en Venezuela “no representa fuerza”.

“No es una política exterior sólida. Pone en riesgo a los estadounidenses en Venezuela y la región, y envía una señal horrible y perturbadora a otros líderes poderosos en todo el mundo de que atacar a un jefe de estado es una política aceptable para el gobierno de EU”.

También advirtió que los ataques “dañarán aún más nuestra reputación, ya dañada por las políticas de Trump en todo el mundo, y solo nos aislarán en un momento en que necesitamos a nuestros amigos y aliados más que nunca”.

El demócrata californiano Ro Khanna acusó a Trump de traicionar a su base de Maga al “lanzar una guerra a su elección para lograr un cambio de régimen en Venezuela. Seguimos votando en contra de guerras absurdas en Irak, Afganistán y Libia. Pero nuestros presidentes se inclinan ante una masa de política exterior comprometida con el militarismo”.

Khanna afirmó que la administración estaba involucrando a Estados Unidos en conflictos internacionales, mientras ignoraba la falta de buenos empleos y los altos costos para los estadounidenses en el país. ¿Qué diremos ahora si [el presidente chino] Xi Jinping quiere capturar a [el presidente] Lai [Ching-te] de Taiwán o si Putin intenta capturar a Zelenski en Ucrania?

Hizo un llamado a un movimiento del pueblo estadounidense para oponerse a los excesivos presupuestos de defensa y al belicismo. Necesitamos estadistas que sigan el consejo de Washington y de nuestros fundadores e inviertan en empleos, atención médica, cuidado infantil y educación para nuestro pueblo.

Tiziano Breda, analista para América Latina del centro de monitoreo de conflictos globales ACLED, dijo que los ataques estadounidenses contra instalaciones militares en Caracas, así como sitios en La Guaira, Aragua y Miranda, “se destacan como la mayor operación militar estadounidense en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989”.

“El momento no es una coincidencia: parece tener como objetivo socavar el aniversario del mandato más reciente de Maduro”, dijo Breda por correo electrónico, advirtiendo que lo que suceda a continuación depende de la respuesta del gobierno y las fuerzas armadas de Venezuela.

Hasta el momento, han evitado la confrontación directa con las fuerzas estadounidenses, pero los despliegues en las calles apuntan a esfuerzos por contener los disturbios.

Una transición fluida sigue siendo improbable, y el riesgo de resistencia por parte de grupos armados pro-régimen, incluyendo elementos dentro del ejército y redes rebeldes colombianas activas en el país, sigue siendo alto.