Políticos estadounidenses reaccionan a la captura de Maduro por órdenes de Trump

Internacional
/ 3 enero 2026
    Políticos estadounidenses reaccionan a la captura de Maduro por órdenes de Trump
    Pronto se enfrentarán a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses. AP

Los funcionarios republicanos aplaudieron el ataque, pero los demócratas dijeron que la acción “corre el riesgo de arrastrar a nuestra nación a otra guerra”

La reacción a la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, por parte de las fuerzas estadounidenses el sábado ha estado marcadamente polarizada según líneas políticas, con funcionarios de la administración y republicanos celebrando la aplicación de una acusación de narcotráfico estadounidense de 2020 contra Maduro y los demócratas denunciando lo que ven como una violación del derecho de Venezuela a la autodeterminación.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo en X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido acusados en el distrito sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia, Irán, Cuba y Brasil condenan ataques a Venezuela y captura de Maduro por órdenes de Trump

Pronto se enfrentarán a la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestro valiente ejército, que llevó a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, emitió una declaración: «Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen no es el gobierno legítimo. Maduro es el líder del Cártel de Los Soles, una organización narcoterrorista que ha tomado el control del país. Y está acusado de introducir drogas en Estados Unidos».

Muchos especialistas se muestran escépticos ante la descripción de narcoterrorista en lo que respecta al Cártel de los Soles. Venezuela presenta un panorama claramente diferente al de México en materia de cárteles.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, declaró: «El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos. Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio. Felicitaciones a nuestros valientes operadores especiales que lograron una operación realmente impresionante».

Pero la reacción de los demócratas criticó a la administración por transformar lo que había sido una operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que incluyó ataques contra presuntos barcos cargados de drogas, en una acción de cambio de régimen.

El senador de Nueva Jersey, Andy Kim, publicó en X que Rubio y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, “miraron a todos los senadores a los ojos hace unas semanas y dijeron que esto no se trataba de un cambio de régimen. No confiaba en ellos entonces y ahora vemos que mintieron descaradamente al Congreso”.

Kim acusó a Trump de rechazar un “proceso de aprobación constitucionalmente requerido para el conflicto armado porque la Administración sabe que el pueblo estadounidense rechaza abrumadoramente los riesgos de arrastrar a nuestra nación a otra guerra”.

Kim, un exempleado del Departamento de Estado durante la administración Obama, dijo que el ataque nocturno en Venezuela “no representa fuerza”.

“No es una política exterior sólida. Pone en riesgo a los estadounidenses en Venezuela y la región, y envía una señal horrible y perturbadora a otros líderes poderosos en todo el mundo de que atacar a un jefe de estado es una política aceptable para el gobierno de EU”.

También advirtió que los ataques “dañarán aún más nuestra reputación, ya dañada por las políticas de Trump en todo el mundo, y solo nos aislarán en un momento en que necesitamos a nuestros amigos y aliados más que nunca”.

El demócrata californiano Ro Khanna acusó a Trump de traicionar a su base de Maga al “lanzar una guerra a su elección para lograr un cambio de régimen en Venezuela. Seguimos votando en contra de guerras absurdas en Irak, Afganistán y Libia. Pero nuestros presidentes se inclinan ante una masa de política exterior comprometida con el militarismo”.

Khanna afirmó que la administración estaba involucrando a Estados Unidos en conflictos internacionales, mientras ignoraba la falta de buenos empleos y los altos costos para los estadounidenses en el país. ¿Qué diremos ahora si [el presidente chino] Xi Jinping quiere capturar a [el presidente] Lai [Ching-te] de Taiwán o si Putin intenta capturar a Zelenski en Ucrania?

Hizo un llamado a un movimiento del pueblo estadounidense para oponerse a los excesivos presupuestos de defensa y al belicismo. Necesitamos estadistas que sigan el consejo de Washington y de nuestros fundadores e inviertan en empleos, atención médica, cuidado infantil y educación para nuestro pueblo.

Tiziano Breda, analista para América Latina del centro de monitoreo de conflictos globales ACLED, dijo que los ataques estadounidenses contra instalaciones militares en Caracas, así como sitios en La Guaira, Aragua y Miranda, “se destacan como la mayor operación militar estadounidense en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989”.

“El momento no es una coincidencia: parece tener como objetivo socavar el aniversario del mandato más reciente de Maduro”, dijo Breda por correo electrónico, advirtiendo que lo que suceda a continuación depende de la respuesta del gobierno y las fuerzas armadas de Venezuela.

Hasta el momento, han evitado la confrontación directa con las fuerzas estadounidenses, pero los despliegues en las calles apuntan a esfuerzos por contener los disturbios.

Una transición fluida sigue siendo improbable, y el riesgo de resistencia por parte de grupos armados pro-régimen, incluyendo elementos dentro del ejército y redes rebeldes colombianas activas en el país, sigue siendo alto.

Temas


Captura
Guerras
Violencia

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Venezuela se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica, donde las decisiones de los próximos días y semanas podrían definir si el país avanza hacia una transición política

¿Qué escenarios políticos se abren en Venezuela, tras la captura de Maduro por Trump?
Petro publicó en X que su gobierno había celebrado una reunión de seguridad nacional.

Colombia envía fuerzas armadas a frontera con Venezuela ante preocupación por afluencia de refugiados
Primera sacudida

Primera sacudida
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
El 2026 inició, y con ello, la primera Luna llena del año llegará más brillante que nunca, deleitando las pupilas de los amantes de la astronomía.

Primera Superluna del 2026: ¿cuándo será la luna llena de enero en México?
Historias. Secuelas, superhéroes y adaptaciones literarias encabezan la lista de películas que buscarán dominar la taquilla el próximo año.

¿Cuál es el que esperas? Los filmes más esperados de 2026: de ‘La Odisea’, ‘Toy Story’ a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’
Armando “Toro” Reséndiz posa con el cinturón supermediano de la AMB, tras ser elevado a campeón mundial luego del retiro de Terence Crawford.

Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford