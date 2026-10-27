Toma fuerza el fenómeno ‘slopaganda’ a siete días de las elecciones intermedias en EU

A tan solo siete días de que se lleven acabo las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, la desinformación a través de la inteligencia artificial el fenómeno conocido como “slopaganda” va ganando fuerza en las campañas estadounidenses y con ella también se incrementa la desinformación, describe la Agencia de Noticias AFP. ¿Qués “slopaganda”?. Center on Tech Policy de la Universidad de Nueva York, explica que varios “verificadores de datos, comentaristas e investigadores” coinciden en definirlo como los deepfakes engañosos, es una nueva forma de hacer propaganda política que es creada a través de la inteligencia artificial.

Comúnmente son “llamativos, repetitivos o de baja calidad, para influir en las opiniones, las emociones y las percepciones de las personas”, se indica en el informe “Political slopaganda. AI-Generated Content in The 2026 US Election” realizado por el Center on Tech Policy. El término es el resultado de dos palabras inglesas: slop (que se refiere al contenido digital basura y que es habitualmente con IA) y propaganda. “Se ha utilizado para describir una evolución de la propaganda en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial generativa”, señala el Center on Tech Policy. AFP da como ejemplo del uso de este tipo de propaganda política una uno de los anuncios de Abdul El Sayed, quien es el candidato demócrata al Senado por el estado de Míchigan; en el El Sayed “aparece con unas cartas de un juego de mesa en las que se lee “Muerte a Estados Unidos” y “Celebra el 11 de septiembre”, día de los atentados en contra de las Torres Gemelas de Nueva York.

“La destrucción de Israel y de Occidente no es solo un juego para ellos”, afirma un narrador prosigue el relato de AFP, antes de continuar diciendo: “Es una misión”. De a cuerdo con la Agencia de Noticias francesa una organización que es cercana a Ted Cruz, senador republicano por Texas, es responsable de este vídeo, en que se ve una puede leer una nota que advierte que este clip fue “creado total o parcialmente con la ayuda de la inteligencia artificial”. “La slopaganda política combina tres formatos o estilos mediáticos de larga trayectoria: los anuncios políticos, los memes generados mediante inteligencia artificial y la sátira”, describe el Center on Tech Policy. “Al igual que los anuncios políticos, la slopaganda busca apoyar o atacar a candidatos. Como los memes digitales, está diseñada para difundirse de manera viral en internet y captar la atención. Y, como la sátira, aunque presenta hechos falsos, pretende transmitir una “verdad inherente” más profunda”, resalta el informe elaborado por Scott Babwah Brennen y Anna Viñals Musquera.

En opinión de Brennen y Musquera “al igual que sucede con los anuncios políticos, es probable que la slopaganda política resulte más eficaz para movilizar a los votantes o recaudar fondos que para influir en la elección de los candidatos”. AFP hace al Wesleyan Media Project, que es una iniciativa de investigación de Estados Unidos que se encarga de dar un seguimiento en tiempo real de la publicidad política en los medios de comunicación, televisión, digital y redes sociales, en las campañas electorales, identificó 220 anuncios políticos que fueron creados con IA. EL 81% de estos, fueron financiados por candidatos u organizaciones que respaldan a los republicanos; mientras que el 12% por los demócratas y el resto por fueron producidos por candidatos o grupos independientes, añade AFP- Así mismo la iniciativa estadounidense calcula que su difusión tuvo un costo de más de 137 millones de dólares, comparado con el año 2024 cuando lo que gastó en anuncios creados por IA fue de 50 mil dólares. Erika Franklin Fowler, codirectora del Wesleyan Media Project, dijo a AFP que “solo el 27% de los anuncios incluyen una mención a la IA”. No existe ninguna normativa a nivel federal que obligue a incluir este tipo de advertencias, aunque algunos estados han limitado el uso de esta tecnología en las campañas electorales. Por último, AFP describe que de acuerdo a una encuesta de la asociación AAPC Foundation; la utilización de la inteligencia artificial en los anuncios de campaña no es “bien visto entre la ciudadanía”; el 73% de los encuestados expresó que es “inaceptable” el uso de la IA. Con información de la Agencia de Noticias AFP y el Center on Tech Policy de la Universidad de Nueva York.