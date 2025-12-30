Tormenta con nieve y fuertes vientos azotarán los Grandes Lagos y el noreste de EU

Un día después de que un fenómeno conocido como ciclón bomba atravesara el norte del país y dejara a decenas de miles de clientes sin electricidad en Estados Unidos, fue dado a conocer que una potente tormenta invernal podría azotar con fuertes vientos, intensas nevadas y temperaturas gélidas la zona de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos.

Los meteorólogos señalaron que la tormenta del lunes se intensificó lo suficientemente rápido como para cumplir con los criterios de un ciclón bomba, un sistema que se fortalece rápidamente a medida que la presión cae.

El Servicio Meteorológico Nacional predijo más condiciones climáticas adversas para el este de Estados Unidos, incluyendo ráfagas rápidas de nieve intensa y vientos racheados conocidos como ventiscas.

De acuerdo a lo que señaló se espera que las rachas de vientos se sumen al frío ártico y que las temperaturas bajen del punto de congelación hasta el extremo sur de la franja de Florida, indicó la agencia.

Por su parte la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que se esperaban condiciones de ventisca el martes en partes del estado, incluida la zona metropolitana de Syracuse.

“Si están en una zona afectada, por favor eviten todos los desplazamientos innecesarios”, indicó en una publicación en X.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la nieve se acumuló rápidamente en la península superior de Michigan el lunes, donde cayeron hasta 60 centímetros, es decir 2 pies, en algunas áreas.

El meteorólogo Ryan Metzger dijo que se esperaba más nieve en los próximos días, aunque los totales serían menores.