Tormenta con nieve y fuertes vientos azotarán los Grandes Lagos y el noreste de EU

Internacional
/ 30 diciembre 2025
    Tormenta con nieve y fuertes vientos azotarán los Grandes Lagos y el noreste de EU
    La tormenta que golpeó partes de las Llanuras y los Grandes Lagos el lunes dejó un aire mucho más frío, fuertes vientos y una mezcla de nieve, hielo y lluvia que dificultó los desplazamientos. FOTO: AP.

Más de 127 mil clientes estaban sin electricidad en todo el país a primera hora del martes, más de un tercio de ellos en Michigan, según Poweroutage

Un día después de que un fenómeno conocido como ciclón bomba atravesara el norte del país y dejara a decenas de miles de clientes sin electricidad en Estados Unidos, fue dado a conocer que una potente tormenta invernal podría azotar con fuertes vientos, intensas nevadas y temperaturas gélidas la zona de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Ropa, juguetes y artículos de higiene: estos productos encarecerán en 2026 por aranceles que impondrá México

Los meteorólogos señalaron que la tormenta del lunes se intensificó lo suficientemente rápido como para cumplir con los criterios de un ciclón bomba, un sistema que se fortalece rápidamente a medida que la presión cae.

El Servicio Meteorológico Nacional predijo más condiciones climáticas adversas para el este de Estados Unidos, incluyendo ráfagas rápidas de nieve intensa y vientos racheados conocidos como ventiscas.

De acuerdo a lo que señaló se espera que las rachas de vientos se sumen al frío ártico y que las temperaturas bajen del punto de congelación hasta el extremo sur de la franja de Florida, indicó la agencia.

Por su parte la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió que se esperaban condiciones de ventisca el martes en partes del estado, incluida la zona metropolitana de Syracuse.

“Si están en una zona afectada, por favor eviten todos los desplazamientos innecesarios”, indicó en una publicación en X.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la nieve se acumuló rápidamente en la península superior de Michigan el lunes, donde cayeron hasta 60 centímetros, es decir 2 pies, en algunas áreas.

El meteorólogo Ryan Metzger dijo que se esperaba más nieve en los próximos días, aunque los totales serían menores.

Temas


Desastres Naturales
Tormentas

Localizaciones


Estados Unidos

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso