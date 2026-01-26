Tormenta invernal en Estados Unidos deja al menos 18 muertos y más de 800 hogares sin electricidad

Una intensa tormenta invernal que afectó cerca de dos tercios de Estados Unidos durante el fin de semana dejó al menos 18 personas muertas, provocó cortes masivos de energía eléctrica. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las condiciones climáticas extremas abarcan desde Texas hasta Nueva Inglaterra, con impactos severos en la movilidad, los servicios básicos y la seguridad de la población. Las autoridades informaron que escuelas y carreteras permanecen cerradas en amplias zonas del país, mientras que miles de vuelos fueron suspendidos debido a lo que el NWS describió como “condiciones potencialmente mortales”. TE PUEDE INTERESAR: Tormenta invernal causa cancelación de casi 11 mil vuelos en EU

OCURREN ACUMULACIONES HISTÓRICAS DE NUEVE Y TEMPERATURAS GÉLIDAS EN ESTADOS UNIDOS Meteorólogos calificaron el fenómeno como uno de los episodios invernales más severos de las últimas décadas. La tormenta dejó acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros en al menos 17 estados, que van desde Nuevo México hasta New Hampshire. El mayor registro se presentó en el lago Bonito, en Nuevo México, donde se acumularon 79 centímetros de nieve. En la ciudad de Nueva York, Central Park alcanzó una temperatura de -12 grados Celsius el domingo, la más baja en casi dos años. Las autoridades estatales reportaron fallecimientos relacionados con el clima en diversos puntos del país. Tennessee confirmó tres nuevas muertes durante el fin de semana, que se sumaron a los decesos previamente registrados en Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan. En total, 20 estados y el Distrito de Columbia declararon estado de emergencia.

SE REGISTRAN MUERTES ASOCIADAS AL FRÍO EXTREMOS EN DISTINTOS ESTADOS En Luisiana, el Departamento de Sanidad estatal confirmó la muerte de dos personas por hipotermia. En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron encontradas sin vida al aire libre durante el fin de semana, en un contexto de temperaturas extremadamente bajas, aunque no se confirmó de manera oficial que los decesos estuvieran directamente relacionados con el clima. En Texas, el alcalde de Austin señaló que se registró una muerte “relacionada al congelamiento”. En Kansas, las autoridades informaron que una mujer cuyo cuerpo fue localizado cubierto de nieve el domingo por la tarde “podría haber sucumbido a la hipotermia”. En Pensilvania, el forense del condado de Lehigh reportó la tarde de este lunes tres fallecimientos “asociados con la actividad de palear y quitar nieve”. A estos casos se sumaron nuevamente tres muertes vinculadas al clima en Tennessee. AVIÓN CON OCHO PASAJEROS SE ESTELLA EN MAINE Entre los incidentes más graves registrados durante el paso de la tormenta, un avión con ocho personas a bordo se estrelló la noche del domingo en un aeropuerto del estado de Maine. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) inició una investigación para determinar las causas del accidente. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado información oficial sobre el estado de los ocupantes de la aeronave. ALERTA DE VIAJE PELIGROSO PERMANECE VIGENTE EN NUEVA YORK Aunque las nevadas más intensas ya cesaron en algunas regiones, las autoridades advirtieron que los riesgos continúan. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que la alerta de viaje peligroso permanece vigente. “Nuestra ciudad se ha preparado para este clima, pero por favor muévanse con precaución”, escribió Mamdani en sus redes sociales. Las autoridades locales señalaron que las carreteras y aceras continúan cubiertas de hielo y permanecen resbaladizas, lo que mantiene un alto riesgo de accidentes.

DEBIDO A TORMENTA INVERNAL OCURREN CORTES MASIVOS DE ELECTRICIDAD EN EL SUR DE ESTADOS UNIDOS Uno de los impactos más severos de la tormenta ha sido la interrupción del suministro eléctrico. De acuerdo con el sitio PowerOutage.us, más de 840 mil usuarios se encontraban sin electricidad la noche del domingo, principalmente en el sur de Estados Unidos. Tennessee reportó más de 300 mil clientes afectados, mientras que Luisiana, Misisipi y Georgia superaron cada uno los 100 mil cortes. Las autoridades advirtieron que la situación representa un riesgo elevado debido a las temperaturas inusualmente bajas, que podrían romper récords históricos en algunas regiones.

VUELOS Y RECORRIDO DE TRENES FUERON CANCELADOS DEBIDO A TORMENTA INVERNAL EN ESTADOS UNIDOS El caos se extendió al sistema de transporte. Aeropuertos clave en Washington, Filadelfia y Nueva York cancelaron prácticamente todos sus vuelos durante el fin de semana. Según el sitio FlightAware, más de 19 mil vuelos fueron cancelados entre sábado y domingo, y cerca de 2 mil 500 adicionales ya estaban suspendidos para este lunes, afectando a cientos de miles de pasajeros. En el transporte ferroviario, Amtrak canceló al menos cinco trenes en el noreste del país debido a problemas de disponibilidad de equipos. Por su parte, Delta Airlines advirtió sobre posibles nuevas interrupciones en sus operaciones conforme continúan las condiciones invernales. El avance de la tormenta también generó preocupación por el abasto de productos básicos. En diversas ciudades, supermercados reportaron estantes vacíos luego de que miles de personas acudieran a comprar alimentos y suministros antes del deterioro de las condiciones climáticas.