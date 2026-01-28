MIAMI.-Además de provocar 34 muertes en los últimos días, la tormenta invernal en Estados Unidos, ha comenzado a provocar los denominados “frost quakes” o criosismos, mejor conocidos como terremotos, lo que ha afectado a varios estados como Hentoki, sin hasta el momento con víctimas mortales.

Según Evan Webb, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Kentucky, los criosismos ocurren cuando el suelo saturado de humedad se congela y expande rápidamente, generando pequeñas grietas y estruendos.

De acuerdo a lo que explicó aunque generalmente son inofensivos, pero han causado preocupación entre la población, por lo que al momento Kentucky, emitió avisos para tranquilizar a la población sobre este fenómeno.

Una ola de frío extremo ha afectado a gran parte de Estados Unidos, registrando temperaturas entre 15 y 20 grados inferiores a la media en algunos estados.

Kentucky es donde se han reportado la mayoría de estos eventos. Los “terremotos de hielo” ocurren cuando el suelo saturado de humedad se congela y expande rápidamente, generando pequeños terremotos, vibraciones intensas y estruendos, a menudo por la noche.

La tormenta invernal ha causado 34 muertes hasta el martes y la mayor cancelación de vuelos desde la pandemia de COVID-19. Más de medio millón de hogares quedaron sin electricidad, con temperaturas máximas de -5 grados Celsius y mínimas que se sintieron por debajo de los -20 grados Celsius en algunos estados.

FLORIDA REGISTRARÁ EL MAYOR FRÍO EN 15 AÑOS

La ola de frío tiene su origen en un desplazamiento del vértice polar, un suceso inusual que ha logrado bajar el aire polar ártico a latitudes poco acostumbradas como Kentucky o Tennessee.

El estado de Florida, que hasta ahora había escapado al frío invernal, registrará el próximo fin de semana su mayor frío en 15 años, con temperaturas bajo 0 (inferiores a 30 grados Fahrenheit) en la ciudad de Miami.