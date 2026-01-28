Tormenta invernal en Estados Unidos provoca ‘sismos de hielo’ y alarma a estados

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 28 enero 2026
    Tormenta invernal en Estados Unidos provoca ‘sismos de hielo’ y alarma a estados
    Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Kentucky estos sucesos son generalmente inofensivos, por lo que se ha alertado a la población. FOTO: ESPECIAL.

Este suceso puede venir acompañado de intensas vibraciones y fuertes estruendos, especialmente por la noche, y provocar la caída de árboles

MIAMI.-Además de provocar 34 muertes en los últimos días, la tormenta invernal en Estados Unidos, ha comenzado a provocar los denominados “frost quakes” o criosismos, mejor conocidos como terremotos, lo que ha afectado a varios estados como Hentoki, sin hasta el momento con víctimas mortales.

Según Evan Webb, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Kentucky, los criosismos ocurren cuando el suelo saturado de humedad se congela y expande rápidamente, generando pequeñas grietas y estruendos.

TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk asegura que WhatsApp es inseguro: estas son sus razones

De acuerdo a lo que explicó aunque generalmente son inofensivos, pero han causado preocupación entre la población, por lo que al momento Kentucky, emitió avisos para tranquilizar a la población sobre este fenómeno.

Una ola de frío extremo ha afectado a gran parte de Estados Unidos, registrando temperaturas entre 15 y 20 grados inferiores a la media en algunos estados.

Kentucky es donde se han reportado la mayoría de estos eventos. Los “terremotos de hielo” ocurren cuando el suelo saturado de humedad se congela y expande rápidamente, generando pequeños terremotos, vibraciones intensas y estruendos, a menudo por la noche.

La tormenta invernal ha causado 34 muertes hasta el martes y la mayor cancelación de vuelos desde la pandemia de COVID-19. Más de medio millón de hogares quedaron sin electricidad, con temperaturas máximas de -5 grados Celsius y mínimas que se sintieron por debajo de los -20 grados Celsius en algunos estados.

FLORIDA REGISTRARÁ EL MAYOR FRÍO EN 15 AÑOS

La ola de frío tiene su origen en un desplazamiento del vértice polar, un suceso inusual que ha logrado bajar el aire polar ártico a latitudes poco acostumbradas como Kentucky o Tennessee.

El estado de Florida, que hasta ahora había escapado al frío invernal, registrará el próximo fin de semana su mayor frío en 15 años, con temperaturas bajo 0 (inferiores a 30 grados Fahrenheit) en la ciudad de Miami.

$!Una persona empuja una bicicleta en medio de una tormenta invernal en Filadelfia el 25 de enero del 2026.
Una persona empuja una bicicleta en medio de una tormenta invernal en Filadelfia el 25 de enero del 2026. AP

El vórtice o masa de aire frío siempre está presente sobre el Polo Norte, pero puede desplazarse cuando el aire de la atmósfera superior se calienta de forma repentina y debilita la barrera de vientos que lo mantienen sobre el Ártico.

La última gran referencia de este suceso en Estados Unidos tuvo lugar en enero de 2024, cuando se registraron mínimas históricas en estados sureños como Texas y Luisiana.

Al menos 40 personas murieron durante ese episodio de temperaturas glaciares, según medios nacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deshielo
Muertes
tormenta invernal

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


SMN

Selección de los editores
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado
true

El poder les hizo perder el olfato político

Jesús Antonio ‘N’, alias ‘El Elmo’, fue identificado como líder de un grupo criminal que opera en la Ciudad de México.

CDMX: Secretaría de Seguridad confirma detención de ‘El Elmo’, presunto líder de Los Elmos
Cada año, el corrido de Lamberto Quintero suena en gran parte de México recordando su fallecimiento en ‘El Salado’, Sinaloa

¿Quién fue Lamberto Quintero?... el hombre que un día 28 de enero lo seguía una camioneta
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; junto al Frente Frío 32, azotarán con heladas de -15 grados, lluvias y evento Norte
Actuar a tiempo es la clave para no afectar un apoyo que ya tienes asegurado.

¿No recogiste tu Tarjeta Bienestar? Esto es lo que debes hacer
Premiación. La cinta del director mexicano compite en ocho rubros, mientras Una batalla tras otra y Los Pecadores dominan las nominaciones rumbo a los premios BAFTA

Va Frankenstein de Del Toro por ocho premios BAFTA... aunque con desaires
Raymundo Padilla se integra como asesor personal de la presidencia de Saraperos en la planeación rumbo a 2026.

Raymundo Padilla regresa a Saraperos como asesor en la planeación 2026