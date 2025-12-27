Tormenta invernal provoca más de 10 mil retrasos aéreos y mil 700 cancelaciones en Nueva York
Las afectaciones comenzaron el viernes y continuaron durante la mañana del sábado, con impactos en transporte terrestre y aéreo, así como cortes de energía
Una tormenta invernal dejó fuertes nevadas y acumulación de hielo en distintas zonas de la región de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos desde la noche del viernes y hasta la mañana de este sábado, lo que derivó en interrupciones al transporte, afectaciones en aeropuertos y cortes de electricidad en varios puntos.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, la combinación de nieve y hielo generó pavimento resbaladizo y visibilidad limitada, condiciones que motivaron despliegues preventivos de maquinaria quitanieves y labores de mantenimiento vial desde días previos en ciudades como Nueva York.
MILES DE VUELOS CON RETRASO Y CANCELACIONES EN AEROPUERTOS DEL NOROESTE
La tormenta tuvo un impacto significativo en la aviación comercial. Según la plataforma FlightAware, casi 4 mil vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos registraron retrasos este sábado por la mañana y al menos 800 fueron cancelados.
Estas cifras se suman a los más de 8 mil 500 retrasos y mil 700 cancelaciones ocurridos el viernes, en medio de la jornada de afectaciones climáticas.
Los aeropuertos internacionales John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty, que sirven al área metropolitana de Nueva York, se ubicaron entre los más afectados, con demoras de hasta dos horas, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA).
También se reportaron interrupciones en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.
En el aeropuerto de LaGuardia, los tableros de información mostraban decenas de notificaciones de cancelación en rojo, mientras que las pistas permanecían cubiertas de nieve. Testimonios recogidos en el lugar señalaron que los viajeros permanecían en calma, pese a los inconvenientes.
OCURREN CORTES DE ENERGÍA POR FORMACIÓN DE HIELO EN MICHIGAN
Las condiciones invernales también impactaron el suministro eléctrico. En Michigan, la acumulación de hielo en árboles y líneas de tendido eléctrico ocasionó que más de 30 mil hogares y negocios quedaran sin luz, de acuerdo con la plataforma poweroutage.us.
Las empresas de energía iniciaron labores de reparación conforme las condiciones lo permiten, mientras se instó a la población a tomar precauciones ante posibles nuevos cortes.
NUEVA YORK REGISTRA SU MAYOR NEVADA DESDE 2022
Las autoridades de la ciudad de Nueva York informaron que cayeron poco más de 10 centímetros de nieve en Central Park, la cifra más alta observada en la ciudad desde enero de 2022.
Los trabajadores municipales habían iniciado tareas preventivas días antes, incluyendo el esparcimiento de sal en las principales avenidas y la preparación de maquinaria quitanieves.
Aunque la cantidad registrada fue aproximadamente la mitad de lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, la acumulación fue suficiente para afectar operaciones en calles, aeropuertos y terminales de transporte.
VIGILANCIA METEOROLÓGICA CONTINÚA EN LA REGIÓN
Las autoridades meteorológicas mantienen avisos y recomendaciones para la población de la región noreste y los Grandes Lagos, debido a que podrían persistir condiciones invernales en las próximas horas en algunos puntos.
Se han reiterado llamados a evitar traslados innecesarios, conducir con precaución y mantenerse informados a través de canales oficiales de clima y protección civil.
