Tormenta invernal provoca más de 10 mil retrasos aéreos y mil 700 cancelaciones en Nueva York

Una tormenta invernal dejó fuertes nevadas y acumulación de hielo en distintas zonas de la región de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos desde la noche del viernes y hasta la mañana de este sábado, lo que derivó en interrupciones al transporte, afectaciones en aeropuertos y cortes de electricidad en varios puntos. De acuerdo con los reportes meteorológicos, la combinación de nieve y hielo generó pavimento resbaladizo y visibilidad limitada, condiciones que motivaron despliegues preventivos de maquinaria quitanieves y labores de mantenimiento vial desde días previos en ciudades como Nueva York. TE PUEDE INTERESAR: Bloqueo de Trump a petróleo venezolano sancionado plantea nuevas interrogantes sobre si es legal

MILES DE VUELOS CON RETRASO Y CANCELACIONES EN AEROPUERTOS DEL NOROESTE La tormenta tuvo un impacto significativo en la aviación comercial. Según la plataforma FlightAware, casi 4 mil vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos registraron retrasos este sábado por la mañana y al menos 800 fueron cancelados. Estas cifras se suman a los más de 8 mil 500 retrasos y mil 700 cancelaciones ocurridos el viernes, en medio de la jornada de afectaciones climáticas. Los aeropuertos internacionales John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty, que sirven al área metropolitana de Nueva York, se ubicaron entre los más afectados, con demoras de hasta dos horas, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA). También se reportaron interrupciones en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. En el aeropuerto de LaGuardia, los tableros de información mostraban decenas de notificaciones de cancelación en rojo, mientras que las pistas permanecían cubiertas de nieve. Testimonios recogidos en el lugar señalaron que los viajeros permanecían en calma, pese a los inconvenientes. OCURREN CORTES DE ENERGÍA POR FORMACIÓN DE HIELO EN MICHIGAN Las condiciones invernales también impactaron el suministro eléctrico. En Michigan, la acumulación de hielo en árboles y líneas de tendido eléctrico ocasionó que más de 30 mil hogares y negocios quedaran sin luz, de acuerdo con la plataforma poweroutage.us. Las empresas de energía iniciaron labores de reparación conforme las condiciones lo permiten, mientras se instó a la población a tomar precauciones ante posibles nuevos cortes.