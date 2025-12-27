Tormenta invernal provoca más de 10 mil retrasos aéreos y mil 700 cancelaciones en Nueva York

Internacional
/ 27 diciembre 2025
    Tormenta invernal provoca más de 10 mil retrasos aéreos y mil 700 cancelaciones en Nueva York
    Una tormenta invernal dejó fuertes nevadas y hielo en Nueva York, Boston y la región de los Grandes Lagos, causando miles de retrasos y cancelaciones de vuelos Matt Ritchie

Las afectaciones comenzaron el viernes y continuaron durante la mañana del sábado, con impactos en transporte terrestre y aéreo, así como cortes de energía

Una tormenta invernal dejó fuertes nevadas y acumulación de hielo en distintas zonas de la región de los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos desde la noche del viernes y hasta la mañana de este sábado, lo que derivó en interrupciones al transporte, afectaciones en aeropuertos y cortes de electricidad en varios puntos.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la combinación de nieve y hielo generó pavimento resbaladizo y visibilidad limitada, condiciones que motivaron despliegues preventivos de maquinaria quitanieves y labores de mantenimiento vial desde días previos en ciudades como Nueva York.

TE PUEDE INTERESAR: Bloqueo de Trump a petróleo venezolano sancionado plantea nuevas interrogantes sobre si es legal

MILES DE VUELOS CON RETRASO Y CANCELACIONES EN AEROPUERTOS DEL NOROESTE

La tormenta tuvo un impacto significativo en la aviación comercial. Según la plataforma FlightAware, casi 4 mil vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos registraron retrasos este sábado por la mañana y al menos 800 fueron cancelados.

Estas cifras se suman a los más de 8 mil 500 retrasos y mil 700 cancelaciones ocurridos el viernes, en medio de la jornada de afectaciones climáticas.

Los aeropuertos internacionales John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty, que sirven al área metropolitana de Nueva York, se ubicaron entre los más afectados, con demoras de hasta dos horas, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA).

También se reportaron interrupciones en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

En el aeropuerto de LaGuardia, los tableros de información mostraban decenas de notificaciones de cancelación en rojo, mientras que las pistas permanecían cubiertas de nieve. Testimonios recogidos en el lugar señalaron que los viajeros permanecían en calma, pese a los inconvenientes.

OCURREN CORTES DE ENERGÍA POR FORMACIÓN DE HIELO EN MICHIGAN

Las condiciones invernales también impactaron el suministro eléctrico. En Michigan, la acumulación de hielo en árboles y líneas de tendido eléctrico ocasionó que más de 30 mil hogares y negocios quedaran sin luz, de acuerdo con la plataforma poweroutage.us.

Las empresas de energía iniciaron labores de reparación conforme las condiciones lo permiten, mientras se instó a la población a tomar precauciones ante posibles nuevos cortes.

NUEVA YORK REGISTRA SU MAYOR NEVADA DESDE 2022

Las autoridades de la ciudad de Nueva York informaron que cayeron poco más de 10 centímetros de nieve en Central Park, la cifra más alta observada en la ciudad desde enero de 2022.

Los trabajadores municipales habían iniciado tareas preventivas días antes, incluyendo el esparcimiento de sal en las principales avenidas y la preparación de maquinaria quitanieves.

Aunque la cantidad registrada fue aproximadamente la mitad de lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional, la acumulación fue suficiente para afectar operaciones en calles, aeropuertos y terminales de transporte.

TE PUEDE INTERESAR: Los miembros republicanos del Congreso de EU sufrirán en las elecciones de mitad de mandato de 2026

VIGILANCIA METEOROLÓGICA CONTINÚA EN LA REGIÓN

Las autoridades meteorológicas mantienen avisos y recomendaciones para la población de la región noreste y los Grandes Lagos, debido a que podrían persistir condiciones invernales en las próximas horas en algunos puntos.

Se han reiterado llamados a evitar traslados innecesarios, conducir con precaución y mantenerse informados a través de canales oficiales de clima y protección civil.

Con información de CNN en Español

Temas


Aerolíneas
Vuelos
tormenta invernal

Localizaciones


Nueva York

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

2025: un apretado resumen de la resaca...
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA