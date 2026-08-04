Tras cruce masivo, hay cerca de mil niños migrantes varados en Ceuta, España

Tras cruce masivo, hay cerca de mil niños migrantes varados en Ceuta, España

+ Seguir en Seguir en Google
AP
por AP

La ley española establece que los migrantes adultos pueden solicitar asilo; sin embargo, los menores migrantes que no están acompañados por adultos deben recibir protección y ser atendidos por las autoridades españolas

Internacional
/
COMPARTIR

CEUTA, ESPAÑA- Los muertos han sido recuperados de las aguas frente a Ceuta. La mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera hacia España ya regresaron a Marruecos. En la ciudad enclave, las tiendas están abiertas casi una semana después de convertirse en el epicentro de una crisis migratoria europea.

Pero se calcula que unos mil menores, entre los más vulnerables de los que cruzaron la frontera, permanecen en Ceuta, sin sus familias en una tierra extranjera.

Una joven de 17 años contó a The Associated Press cómo vio ahogarse a su hermano de 8 años mientras los migrantes realizaban un cruce caótico alrededor de un espigón y, posteriormente, una estampida en la costa rocosa para evitar la valla fronteriza el jueves pasado, en el punto álgido del aumento migratorio. Quedó separada de su madre y desde entonces está pidiendo limosna en las calles de Ceuta. La AP no revela su identidad porque es menor y se encuentra en una situación vulnerable.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/rumores-en-redes-sociales-impulsaron-miles-de-migrantes-a-emprender-una-carrera-frenetica-hacia-ceuta-LE22622229

“Vi a gente que pisaba a los muertos”, señaló a través de un traductor, ya que no habla español. “Ahora somos niños que mendigan en la calle”.

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, ofreció el martes una nueva estimación de los migrantes que irrumpieron en Ceuta la semana pasada, al señalar que en total cruzaron alrededor de 72 mil. De ellos, indicó, 70 mil habían regresado. Sin embargo, el funcionario local Alejandro Ramírez afirmó que era imposible conocer la cifra exacta, y él calcula que entre 3 mil y 5 mil personas permanecen en la ciudad.

El ministro español también elevó el balance de fallecidos a 75 personas que murieron, en su mayoría en el agua, durante el cruce. Marruecos reportó 11 muertes que no están incluidas en el total español, informó el Ministerio del Interior de España.

Las autoridades españolas señalaron que muchos de los migrantes regresaron voluntariamente después de ver que había pocas posibilidades de llegar a la Europa continental, o que el diminuto enclave de 84 mil habitantes no podía o no quería acogerlos. Las fuerzas de seguridad españolas han detenido a otros, los han subido a camiones y los han llevado de vuelta a la frontera, pero por ley no se supone que hagan eso con menores no acompañados.

Como muchos migrantes, la adolescente de Tánger llegó a Ceuta, situada en la costa norteafricana, impulsada por una avalancha viral en redes sociales para intentar una carrera desesperada hacia España en busca de mejores oportunidades. Contó que algunos vecinos le dieron comida y algo de ropa, y que una mujer la llevó a su casa para que pudiera bañarse. Luego fue a un centro para jóvenes gestionado por el gobierno para pedir ayuda, pero estaba lleno.

ANGUSTIA ENTRE PADRES QUE BUSCAN A SUS HIJOS

El drama inverso se vio en Fnideq, del lado marroquí de la frontera, donde padres esperaban ver a sus hijos regresar a casa.

$!Un niño de 12 años que cruzó solo a España es escoltado por un soldado español hasta la frontera con Marruecos ; el niño suplica no ser enviado de vuelta, en Ceuta.
Un niño de 12 años que cruzó solo a España es escoltado por un soldado español hasta la frontera con Marruecos ; el niño suplica no ser enviado de vuelta, en Ceuta. AP/Bernat Armangue

Ibtissam Chari está esperando señales de vida de su hijo Rayan. Salió de Marruecos con un grupo de amigos la semana pasada. Sabe que logró cruzar porque pudo avisarle de que había llegado a Ceuta. Pero desde entonces no sabe de él.

“Cada día venimos aquí con la esperanza de tener alguna noticia, pero no hay ninguna”, comentó. “Algunos de sus amigos del mismo barrio regresaron a casa, lo cual es una buena noticia. Escuché que mucha gente murió. Que Dios nos proteja”.

LOS MENORES DEBEN SER ATENDIDOS SEGÚN LA LEY ESPAÑOLA

La ley española establece que los migrantes adultos pueden solicitar asilo. Si se les rechaza, se enfrentarán a procedimientos de expulsión. El listón suele ser muy alto para que a los marroquíes se les conceda protección humanitaria.

Sin embargo, los menores migrantes que no están acompañados por adultos deben recibir protección y ser atendidos por las autoridades españolas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/asegura-ursula-von-der-leyen-que-se-necesitan-fronteras-mas-fuertes-en-la-union-europea-tras-la-crisis-de-ceuta-AE22620635

Un periodista de AP presenció el lunes cómo soldados españoles escoltaron a un niño marroquí no acompañado que lloraba y suplicaba que no lo devolvieran a Marruecos. A pocos metros de llegar a la frontera, y debido a la presión de residentes locales que insistían en que era menor, así como a la presencia de los medios, un teniente coronel del Ejército español detuvo la repatriación y transfirió al niño a la Guardia Civil.

No obstante, periodistas de AP vieron a fuerzas de seguridad españolas conduciendo a otros migrantes jóvenes hacia la frontera.

El gobierno de España anunció el martes que ha reservado 25 millones de euros (2.,8 millones de dólares) para destinarlos a la asistencia de los menores en Ceuta.

La Guardia Civil también informó el martes la apertura de una oficina para personas desaparecidas en la aduana de la frontera, además de facilitar una dirección de correo electrónico para que la gente escriba con reportes de desaparecidos. Un reportero de AP no pudo llegar el martes a la aduana del lado marroquí sin un pasaporte europeo o una visa.

“En España se respetan los derechos fundamentales de los menores como personas vulnerables, pero también de los mayores”, declaró Grande-Marlaska a los periodistas en Madrid el martes.

LA COMIDA ES LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN PARA LOS MIGRANTES QUE ESTÁN EN CEUTA

Entre los migrantes adultos que permanecen en Ceuta hay un número significativo de personas de otros países, incluidos sudaneses que huyen de su país devastado por la guerra, palestinos de Gaza y afganos, así como personas de varias naciones africanas.

La comida escasea entre los migrantes, según reportes de periodistas de AP. Las autoridades organizaron la distribución de alimentos entre los migrantes que quedaban a última hora del lunes.

Ahmed Chenaf, un marroquí de 25 años, relató las malas condiciones que vivió en Ceuta antes de regresar. Dijo que no comió durante dos días.

$!Migrantes cruzan el jueves 30 de julio de 2026 desde Marruecos al enclave español de Ceuta.
Migrantes cruzan el jueves 30 de julio de 2026 desde Marruecos al enclave español de Ceuta. AP/Antonio Sempere

“A quienes estén pensando en intentar llegar a Ceuta: van a sufrir. Todas las tiendas de comestibles (estaban) cerradas. No hay comida, y nadie quería vendernos nada”, expresó.

El centro de migrantes de la ciudad, con capacidad para 600 personas, está completamente lleno. Muchos migrantes duermen o descansan en la playa o en las colinas que rodean este pequeño pedazo de España. En la distancia brumosa, la Europa continental, su objetivo final, se encuentra al otro lado del mar.

Por Bernat Armangue y Joseph Wilson, The Associated Press.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Crisis Migratoria
Menores De Edad
Migración
Localizaciones
España
AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Efecto dominó

Efecto dominó
NosotrAs: Lo que las trabajadoras de la educación vemos todos los días

NosotrAs: Lo que las trabajadoras de la educación vemos todos los días
Autoridades detuvieron en Tlalpan a un hombre que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de una camioneta, informó Omar García Harfuch

Detienen en Tlalpan a hombre que transportaba 217 kilos de cocaína ocultos en una camioneta
Especialistas advierten que la falta de control gubernamental dentro de los penales convierte los centros de internamiento en escuelas del crimen.

Denuncian red de extorsión en penal de la CDMX: cobran desde el pase de lista hasta la droga
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Aunque en la mayoría de los casos no representa una enfermedad, especialistas señalan que puede estar relacionado con el estrés, los cambios hormonales, los hábitos de sueño o problemas médicos que alteran el descanso.

¿Por qué me despierto a las 3 de la mañana?... las causas de la interrupción del sueño y claves para descansar mejor
Drama. El análisis de ‘Forbes’ reavivó el debate sobre la inclusión en los Grammy y el papel de las nuevas categorías para artistas internacionales.

Forbes defiende postura de BTS y cuestiona nueva categoría de los Grammy
La actuación de Katia Itzel García en el triunfo de Querétaro sobre Tigres provocó cuestionamientos por sus decisiones arbitrales.

Katia Itzel García vuelve a desatar la polémica; en redes sociales la redimen y la ‘crucifican’ tras su arbitraje en Querétaro