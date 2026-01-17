Tras darse a conocer el megaacuerdo, Trump compra bonos corporativos de Netflix y Warner Bros

Internacional
/ 17 enero 2026
    Tras darse a conocer el megaacuerdo, Trump compra bonos corporativos de Netflix y Warner Bros
    Un letrero de Netflix en la azotea de un edificio en Los Ángeles con el cartel de Hollywood a lo lejos. Foto: AP/Jae C. Hong

Después de analizar las ofertas de Paramount, Comcast y Netflix, la junta directiva de Warner Bros. decidió cerrar un acuerdo con la tercera empresa de streaming

LOS ÁNGELES- El mandatario estadounidense adquirió bonos corporativos del Netlfix y Warner Bros. Discovery (WBD) que están valorados en un millón de dólares cada uno, días después de que ambas empresas gigantes del entretenimiento dieran a conocer el megaacuerdo de fusión.

Lo anterior es parte de un informe financiero que fue publicado por la Casa Blanca en el qu se se detalla la compra de bonos de Netflix valorados entre 250 mil y 500 mil dólares cada uno misma que fue realizada entre el 12 y 16 de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Warner Bros. rechaza de nuevo la oferta de Paramount y pide a accionistas apoyar propuesta de Netflix

Asimismo, en dicho informe se describe que entre las cerca de 200 transacciones llevadas a cabo por Donald Trump entre el pasado 14 de noviembre y el 19 de diciembre, resalta otra tanta de bonos de Discovery Communications LLC, que es la subsidiaria de WBD, por el mismo monto y que fueron efectuados el mismo día que las compradas a Netflix.

MEGACUERDO

El pasado 5 de diciembre, tanto Netflix comoWBD llegaron a un acuerdo de compra inicial que alcazaba los 82,700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda.

Siendo así, que la oferta del hecha por el gigante del streaming es de 27.75 dólares por acción, incluyendo 23.25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global que está pendiente de separación de la empresa.

Después de analizar las ofertas de Paramount, Comcast y Netflix, la junta directiva de Warner Bros. decidió cerrar un acuerdo con la tercera empresa de streaming.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas


Streaming
Empresas
compras

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Netflix
Warner Bros

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China

Endurecen medidas socios del T-MEC: Canadá pacta con China
ARTÍCULO 19 advirtió que la detención y el proceso penal contra Armando Castilla representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían tener efectos intimidatorios contra el medio VANGUARDIA

ARTÍCULO 19 exige frenar el uso de procesos judiciales contra Vanguardia y su director Armando Castilla
Ideales políticos

Ideales políticos
true

Algo malo se gesta en la frontera de Venezuela
La FGJEM informó que un juez dictó prisión preventiva y abrió un plazo de tres meses de investigación contra dos mujeres acusadas de homicidio calificado en Chimalhuacán.

Vinculan a proceso a dos mujeres por homicidio calificado de tres personas en Chimalhuacán
Los trabajadores se preguntan por la cantidad de días de descanso que tiene disponible, sobre todo con las llamadas “vacaciones dignas”.

Estos días te corresponden de vacaciones dignas en 2026 por años laborados
El documento necesario para viajar a Estados Unidos, la visa americana de turista, al igual que el pasaporte mexicano, cuenta con un periodo de vigencia.

Lo que necesitas saber para la renovación de la visa americana en 2026
A poco meses del arranque del Mundial 2026, ex seleccionados coincidieron en que la localía representa una ventaja importante para México, pero también una alta responsabilidad.

Mundial 2026: ¿qué esperan los ex seleccionados del Tri en casa?