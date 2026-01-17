Tras darse a conocer el megaacuerdo, Trump compra bonos corporativos de Netflix y Warner Bros

LOS ÁNGELES- El mandatario estadounidense adquirió bonos corporativos del Netlfix y Warner Bros. Discovery (WBD) que están valorados en un millón de dólares cada uno, días después de que ambas empresas gigantes del entretenimiento dieran a conocer el megaacuerdo de fusión.

Lo anterior es parte de un informe financiero que fue publicado por la Casa Blanca en el qu se se detalla la compra de bonos de Netflix valorados entre 250 mil y 500 mil dólares cada uno misma que fue realizada entre el 12 y 16 de diciembre.

Asimismo, en dicho informe se describe que entre las cerca de 200 transacciones llevadas a cabo por Donald Trump entre el pasado 14 de noviembre y el 19 de diciembre, resalta otra tanta de bonos de Discovery Communications LLC, que es la subsidiaria de WBD, por el mismo monto y que fueron efectuados el mismo día que las compradas a Netflix.

MEGACUERDO

El pasado 5 de diciembre, tanto Netflix comoWBD llegaron a un acuerdo de compra inicial que alcazaba los 82,700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda.

Siendo así, que la oferta del hecha por el gigante del streaming es de 27.75 dólares por acción, incluyendo 23.25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global que está pendiente de separación de la empresa.

Después de analizar las ofertas de Paramount, Comcast y Netflix, la junta directiva de Warner Bros. decidió cerrar un acuerdo con la tercera empresa de streaming.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.