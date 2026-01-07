$!Warner Bros. rechaza de nuevo la oferta de Paramount y pide a accionistas apoyar propuesta de Netflix

TE PUEDE INTERESAR: Warner Bros Discovery rechaza la contraoferta de Paramount y favorece a Netflix

En paralelo, Paramount elevó su oferta hostil a 77.900 millones de dólares por toda la compañía y decidió acudir directamente a los accionistas para ganar respaldo.

La dirección de Warner ha desestimado en múltiples ocasiones las propuestas de Paramount, propiedad de Skydance, mientras que hace unas semanas instó a los accionistas a respaldar la venta de su negocio de streaming y estudio a Netflix por 72.000 millones de dólares.

Warner Bros. Discovery rechazó una vez más la oferta más reciente de Paramount para adquirir la empresa y reiteró a sus accionistas la recomendación de mantener su apoyo al acuerdo rival de Netflix .

WARNER BROS. DISCOVERY: LA OFERTA DE PARAMOUNT “NO ESTÁ EN LOS MEJORES INTERESE DE LA EMPRESA”

Warner Bros. Discovery informó que su junta directiva determinó que la propuesta de Paramount no resulta favorable para la compañía ni para sus accionistas. Por ello, volvió a recomendar que apoyen el acuerdo con Netflix.

El presidente de Warner Bros. Discovery, Samuel Di Piazza Jr., señaló en un comunicado:

“La oferta de Paramount sigue proporcionando un valor insuficiente que incluye términos como una cantidad extraordinaria de financiamiento de deuda que crea riesgos para cerrar y la falta de protecciones para nuestros accionistas si no se completa una transacción”.

También afirmó:

“Nuestro acuerdo vinculante con Netflix ofrecerá un valor superior con mayores niveles de certeza, sin los riesgos y costos significativos que la oferta de Paramount impondría a nuestros accionistas”.

Hasta el momento, Paramount no ha respondido a una solicitud de comentarios.

LARRY ELLISON RESPALDA LA OFERTA: GARANTÍA DE 40.400 MILLONES DE DÓLARES

A finales del mes pasado, Paramount anunció una “garantía personal irrevocable” del fundador de Oracle, Larry Ellison, para respaldar 40.400 millones de dólares en financiamiento de capital para la oferta. Larry Ellison es padre del CEO de Paramount, David Ellison.

Además, la empresa aumentó a 5.800 millones de dólares el pago prometido a los accionistas en caso de que el acuerdo sea bloqueado por reguladores, una cifra que iguala el monto previamente ofrecido por Netflix.

WARNER ADVIERTE SOBRE DEUDA Y TIEMPOS DE CIERRE

En una carta dirigida a los accionistas, Warner Bros. Discovery expresó preocupaciones en torno a la estructura financiera de la oferta de Paramount.

La empresa describió la propuesta como similar a una compra apalancada, caracterizada por un alto componente de deuda, y señaló que un posible acuerdo podría tardar entre 12 y 18 meses en concretarse.

Con información de Profeco y AP