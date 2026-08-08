Tras una ajustada votación en el Senado de EU, Todd Blanche será el nuevo secretario de Justicia

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Tras una ajustada votación en el Senado de EU, Todd Blanche será el nuevo secretario de Justicia
    El secretario de Justicia interino, Todd Blanche en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el miércoles 5 de agosto de 2026, en Washington. AP/Rod Lamkey

El Senado, controlado por los republicanos, votó por 50 votos a favor y 49 en contra, convertir a Blanche en el segundo secretario de Justicia confirmado desde que Trump regresó a la Casa Blanca

WASHINGTON- El Senado confirmó a Todd Blanche para el cargo de secretario de Justicia en una votación celebrada en la madrugada del sábado, consolidando el control del exabogado personal del presidente, Donald Trump, sobre un Departamento de Justicia que el mandatario republicano ha tratado de doblegar a su voluntad.

El Senado, controlado por los republicanos, votó por 50 votos a favor y 49 en contra, convertir a Blanche en el segundo secretario de Justicia confirmado desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado con el deseo declarado de usar el departamento para investigar a sus enemigos políticos. Aunque Blanche ya dirigía la agencia de forma interina, su confirmación podría darle margen para impulsar la agenda gubernamental con más agresividad aún.

La votación se produjo tras una turbulenta batalla por la confirmación que dejó al descubierto profundas preocupaciones, tanto de algunos republicanos como de demócratas, sobre el nombramiento de un aliado cercano de Trump al frente de un departamento que históricamente se ha enorgullecido de su independencia de la Casa Blanca.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/todd-blanche-es-nominado-por-trump-para-ser-fiscal-general-de-estados-unidos-FK21186056

Al final, Blanche fue confirmado por el margen más estrecho posible, con la oposición de dos republicanas: las senadoras Susan Collins, de Maine, y Lisa Murkowski, de Alaska.

El camino hacia su confirmación fue inusualmente accidentado, en gran medida debido a las preocupaciones republicanas por un polémico acuerdo para resolver la demanda de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos.

Bajo presión, Blanche prometió públicamente por escrito que el departamento abandonaría el fondo de compensación de 1.800 millones de dólares propuesto por Trump para los aliados del presidente, incluidos quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, y que limitaría otra parte del acuerdo diseñada para proteger al presidente y a su familia de auditorías fiscales del Servicio de Impuestos Internos.

Sus gestiones fueron suficientes para convencer al senador republicano Bill Cassidy, el voto decisivo, quien respaldó a Blanche la mañana del viernes. Cassidy manifestó que quizá ningún otro nominado pudiera dirigir mejor el departamento bajo el mandato de Trump y sugirió que el papel de Blanche como exabogado defensor penal del mandatario puede hacer que sea más eficaz para resistir a sus exigencias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/la-busqueda-de-una-conspiracion-desencadeno-una-crisis-en-el-departamento-de-justicia-JE21256618

“Esto no es un referéndum sobre el presidente Trump. Es una decisión sobre el señor Blanche en circunstancias muy específicas”, afirmó Cassidy, que este año perdió sus primarias frente a un rival respaldado por Trump.

El senador Dick Durbin, de Illinois, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, señaló que confirmar a Blanche sería un “grave error”. Rogó a sus colegas no posicionarse del “lado equivocado” de la historia.

“Si hay un momento en la historia en el que necesitamos a un secretario de Justicia intachable, claramente dedicado a poner fin a la corrupción, incluso en los niveles más altos de nuestro gobierno, es ahora”, expresó Durbin.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Senadores
Voto

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


Congreso De Estados Unidos

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
‘Como Agua Para Chocolate’ cobra vida en Saltillo con homenaje a Laura Esquivel

‘Como Agua Para Chocolate’ cobra vida en Saltillo con homenaje a Laura Esquivel
Érik Lira tiene en sus manos la última decisión para concretar su salida de Cruz Azul con destino al Al Jazira.

Bombazo por Érik Lira: Cruz Azul acuerda con Al Jazira una venta de hasta 14 mdd
Prácticamente Omán e Irán disponen del control total del Estrecho de Ormuz, por lo que un acuerdo entre ambas naciones podría encontrar una nueva lógica en esta vía marítima.

Irán podría tener un acuerdo con Omán para el control de Ormuz
Jorge Messi fue el principal consejero y representante de Lionel durante gran parte de su exitosa carrera.

Muere Jorge Messi, padre de Lionel, a los 68 años: adiós al hombre detrás de la leyenda
Chad “N” permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial por el ataque ocurrido en la colonia Antonio Cárdenas.

De una multa de tránsito en Texas al penal de Saltillo: cómo un exmilitar de EU acabó acusado de multihomicidio
Ivonne González y Samantha Calvillo marcaron los goles con los que Santos Femenil derrotó a Gallos en La Corregidora.

Santos Femenil da golpe en La Corregidora y vence 2-1 a Querétaro
El monzón mexicano generará lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, mientras el norte del país tendrá temperaturas superiores a 45 °C.

Monzón mexicano y onda tropical 25 azotarán con lluvias intensas y granizo a varios estados de México
De izquierda a derecha, quien esto escribe a mis 22 años; el general Paul Tibbets y Victor Agather, afuera del restaurante en Harlingen, Texas.

Cuando conocí al hombre que cambió la historia