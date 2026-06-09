La búsqueda de una conspiración desencadenó una crisis en el Departamento de Justicia

Por: Devlin Barrett La preciada investigación penal de Patel, conocida como “el caso de la gran conspiración”, pretendía relacionar las acciones de un grupo de personas a las que el presidente Donald Trump culpaba de diversas investigaciones sobre él, que se remontaban a la revisión de los posibles vínculos entre su campaña de 2016 y Rusia, y se extendían a los acontecimientos que rodearon las elecciones de 2020 y a los procesos penales contra Trump en 2023 y 2024. Según Trump y sus partidarios, existía una conspiración del “Estado profundo” que, a lo largo de múltiples gobiernos y agencias, había intentado destituirlo. Patel dijo a Rogan que había encontrado dentro de la sede del FBI una sala secreta llena de pruebas que confirmaban las sospechas que tenía desde hace tiempo.

“¿Sabes cómo atrapé a estos tipos?”, preguntó Patel. “Como estos tipos eran tan arrogantes, lo anotaban todo, y yo encontré los documentos”. Para Patel, esos documentos, que fueron encontrados en bolsas para quemar del gobierno —grandes bolsas de papel marrón con rayas rojas y blancas destinadas a guardar papeles destinados a la destrucción— justificaban una investigación exhaustiva de los exfuncionarios. Para los exfuncionarios y los investigadores de carrera que examinaron las pruebas, los papeles de las bolsas no eran nada parecido a una prueba irrefutable. Los esfuerzos del gobierno por encontrar fiscales dispuestos a seguir tales teorías se convirtieron en un rasgo definitorio de la politización del Departamento de Justicia por parte del gobierno de Trump, y de la resistencia interna a la misma. Nuevos detalles sobre cómo se desarrolló ese periodo muestran cómo el empeño de Patel en perseguir a los críticos del presidente desencadenó una crisis en cascada en las fiscalías estadounidenses, hizo descarrilar carreras distinguidas y socavó la credibilidad del Departamento de Justicia ante los jueces. Este relato se basa en entrevistas con varias personas con conocimiento de la operación, todas las cuales solicitaron el anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente. Cuando se pidieron comentarios sobre este relato y el papel de Patel y otros funcionarios, una portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, dijo que el Departamento “aplica la ley federal de forma justa, coherente y sin tener en cuenta la política”, y añadió que todas las decisiones de investigación y acusación “se basan en pruebas y en la ley”.

El 14 de julio, apenas un mes después de que Patel hablara a millones de oyentes de un pódcast sobre una supuesta cámara acorazada de secretos sucios, Todd Gilbert se convirtió en fiscal federal interino del Distrito Oeste de Virginia.

Horas después de jurar su cargo, Gilbert recibió una llamada telefónica de Patel que acabaría con su nuevo puesto. En su primer día, cuando la mayoría de los empleados todavía estaban configurando su correo electrónico de trabajo, Patel le dijo al nuevo fiscal que persiguiera la gran conspiración. Patel le dio instrucciones para que investigara cómo se habían colocado documentos clasificados dentro de las bolsas para quemar encontradas en la sala 9582 de la sede del FBI. Algunos de los documentos se referían a sucesos de 2016 y 2017 que Patel quería que se examinaran, concretamente las acciones de James Comey, quien era director del FBI en aquel momento, y de John Brennan, quien había sido director de la CIA. Patel quería que se investigara a ambos por mentir al Congreso e insinuó que los documentos respaldaban la presentación de cargos contra ellos. Su llamada a Gilbert fue inusual. Los directores del FBI no suelen asignar fiscales a los casos abiertos. Una orden de este tipo, sobre todo en investigaciones de alto perfil, suele venir de la sede del Departamento de Justicia. Y las investigaciones que implicaban supuestas mentiras al Congreso se asignaban a fiscales de Washington, no a los de Roanoke, Virginia. También resultaba extraño asignar una tarea de tanto peso a un fiscal estadounidense con poca autoridad para cuestionar las órdenes, dado que la confirmación del Senado aún estaba pendiente. (Después de la publicación de este artículo en internet, un portavoz del FBI, Ben Williamson, negó que Patel hubiera asignado a Gilbert el caso que afectaba a Comey). Pero el gobierno tenía buenas razones para pensar que Gilbert era un cazador leal y dispuesto. Republicano de toda la vida, con fuertes vínculos con los líderes del Partido Republicano de Virginia, había renunciado a un poderoso cargo en la legislatura estatal para convertirse en fiscal general. La premisa de la “gran conspiración” era que Comey y sus aliados habían urdido la investigación del FBI sobre la injerencia rusa en la contienda presidencial de 2016 para perjudicar a Trump, y que esa conspiración se extendió a las elecciones de 2020 y al nombramiento en 2022 de Jack Smith como abogado especial para investigarlo. Para Patel, el caso consolidó años de quejas y acusaciones contra demócratas y funcionarios de seguridad nacional. Para muchos veteranos de carrera del Departamento de Justicia, el caso se parecía más al monstruo de Frankenstein: un abigarrado surtido de investigaciones muertas hacía tiempo que ahora debían coserse y cobrar vida. Desde el principio, los dirigentes del FBI querían actualizaciones del caso casi a diario, un nivel de atención normalmente reservado a las crisis nacionales. Los fiscales de Virginia no entendían por qué el caso despertaba tanto interés en Patel y tan poco en su verdadero jefe, el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien había sido abogado personal de Trump. Gilbert intentó en varias ocasiones obtener consejo e instrucciones de Blanche, e incluso condujo a Washington sin avisar para intentar hablar con él. En cambio, uno de los ayudantes de Blanche, Aakash Singh, instó a Gilbert a que siguiera adelante con el caso de forma agresiva. Pero Singh no abordó muchas de las preguntas jurídicas y fácticas planteadas por Gilbert. Un alto funcionario del Departamento de Justicia dijo que Gilbert y Blanche acabaron hablando del caso. El equipo de Gilbert decidió que la ley otorgaba a su oficina jurisdicción solo sobre una de las cuestiones que Patel le había ordenado investigar: si los documentos de las bolsas para quemar se habían manipulado de manera indebida como parte de un plan delictivo para ocultarlos. Llegaron a la conclusión de que las otras dos vertientes que se le asignaron —si Comey había mentido en un testimonio ante el Congreso en 2020 sobre filtraciones e información de inteligencia relacionada con Rusia, y si Brennan había mentido al Congreso sobre una evaluación de inteligencia de 2017 sobre la injerencia rusa en las elecciones que hacía referencia a un dossier recopilado por un exespía británico— no tenían una sede legítima en el oeste de Virginia. Gilbert enfureció al gobierno por resistirse a las presiones para que se constituyera un gran jurado para investigar el caso de las bolsas para quemar, ya que él y su equipo no creían que existiera todavía una base de hechos suficiente para dar ese paso. Un desacuerdo sobre las asignaciones de personal en su oficina también perjudicó su prestigio. A mediados de agosto, Sergio Gor, un poderoso funcionario de la Casa Blanca, llamó a Glenn Youngkin, entonces gobernador republicano de Virginia, y le dijo que Gilbert iba a ser despedido y que el gobernador no debía intentar impedirlo. Gilbert duró solo 37 días como fiscal. Después de su salida, los fiscales de su oficina redactaron un extenso análisis jurídico, denominado memorándum de declinación, en el que explicaban por qué no se justificaban cargos penales en el caso de las bolsas para quemar. El agente principal del FBI en la investigación respaldó las conclusiones del memorándum.

En ese momento, varios funcionarios y exfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley llegaron a la conclusión de que el gobierno se había embarcado en un nuevo tipo de expedición de búsqueda, no para descubrir los trapos sucios de las personas que no les agradaban, sino para encontrar un fiscal dispuesto a presentar cargos basándose en las escasas pruebas que ya tenían. La resistencia de los funcionarios del oeste de Virginia no detuvo la campaña de presión de los altos cargos del gobierno. En lugar de eso, la presión simplemente se trasladó por todo el estado, hasta la fiscalía federal de Alexandria, Virginia. El elegido por Trump para dirigir esa oficina, Erik Siebert, era un experimentado agente de la ley y, a diferencia de Gilbert, contaba con aliados entre los dirigentes del Departamento de Justicia. La carrera de Siebert en las fuerzas del orden comenzó como agente de policía de DC, y abrazó de corazón la agenda de Trump. Pero en el verano de 2025, Siebert se encontró de repente caminando sobre terreno frágil, al heredar no solo el caso Comey, sino una investigación separada sobre Letitia James, la fiscala general de Nueva York que demandó con éxito a Trump por la contabilidad de sus negocios. Bill Pulte, jefe de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, había remitido una denuncia penal al Departamento de Justicia contra James en abril de 2025, acusándola de haber falsificado información en la documentación hipotecaria para obtener una tasa de interés más favorable. Pulte lanzó una acusación similar contra el senador por California Adam Schiff, un demócrata que cuando estaba en la Cámara de Representantes, había dirigido el proceso de juicio político contra Trump. Pulte indicó que Schiff había declarado dos lugares distintos como su residencia principal. En julio, Blanche convocó a agentes del FBI, fiscales de Virginia y altos funcionarios de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda a una reunión en el Departamento de Justicia para hablar de la investigación sobre James. La reunión comenzó con una presentación detallada de los agentes del FBI, en la que se hacía hincapié en la falta de pruebas de criminalidad en torno a las hipotecas de James. Entonces Blanche declaró que las pruebas sencillamente no respaldaban un caso penal contra James por ninguna de las dos propiedades. Cuando los ayudantes de Pulte intentaron argumentar o intervenir, Blanche los rechazó. Los agentes y fiscales del caso se sintieron alentados al ver que el fiscal general adjunto los respaldaba. Sin embargo, su optimismo duró poco. Pocos días después de la reunión, se informó a los agentes de la ley que la Casa Blanca todavía quería que se acusara a James. (Un alto funcionario del Departamento de Justicia, que no estaba autorizado a hablar públicamente, tachó esa descripción de la reunión de “inexacta y simplista”, y dijo que los investigadores seguían queriendo seguir adelante con el caso contra James). El gobierno tampoco renunciaba a la investigación sobre Comey. Siebert había recibido el caso a mediados de agosto, después de que los fiscales federales del oeste de Virginia argumentaran con éxito que no tenían jurisdicción. Era la segunda vez en meses que Siebert y su equipo recibían presiones de sus superiores para investigar a Comey. En mayo, los ayudantes de Blanche habían presionado a los fiscales de Virginia para que abrieran una investigación penal sobre el exdirector del FBI por publicar en Instagram una foto de conchas marinas dispuestas en una playa en la que se leía “86 47”, la referencia del argot “86” significa “deshacerse de”, en este caso del cuadragésimo séptimo presidente. Trump y sus partidarios calificaron el mensaje de amenaza criminal de violencia. Comey negó que esa fuera su intención y dijo que para él se trataba de una expresión que se usa en los restaurantes para eliminar platos del menú o para expulsar a un cliente conflictivo. La mañana siguiente al mensaje de Comey, los ayudantes de Blanche dijeron a los fiscales de la oficina de Siebert que investigaran las conchas. Los agentes del Servicio Secreto siguieron a Comey y a su esposa cuando viajaban desde la costa de Carolina del Norte hasta su casa en Virginia, un nivel de vigilancia que algunos agentes dijeron que les parecía exagerado. Comey accedió rápidamente a sentarse con los agentes del Servicio Secreto para una entrevista, y volvió a insistir en que no tenía intención alguna de amenazar a Trump. Dada la cooperación y las declaraciones de Comey, los investigadores del Servicio Secreto concluyeron que no tenía sentido abrir una investigación completa.

Los ayudantes de Blanche no estuvieron de acuerdo y presionaron tanto al Servicio Secreto como al FBI para que siguieran adelante con el caso. El Servicio Secreto forma parte del Departamento de Seguridad Nacional y, por lo tanto, no depende de Blanche. Sus agentes se negaron a perseguir el caso, decisión que facilitó que el FBI y los fiscales de Virginia también dijeran que no. El caso de las conchas marinas reveló hasta qué punto los funcionarios del gobierno querían arrestar a Comey. Aquel mes de junio, Trump se había declarado “el cazador”, y los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley llegaron a creer que Comey era la presa más codiciada por el presidente. Apenas dos meses después, Siebert fue presionado de nuevo para perseguirlo, esta vez por sus declaraciones ante el Congreso el 30 de septiembre de 2020, investigación inicialmente encomendada a Gilbert. Siebert estaba bajo presión, ya que el plazo de cinco años de prescripción de la acción le daba menos de dos meses para investigar e imputar a un exdirector del FBI. A través de sus ayudantes, Blanche presionó a los fiscales de Virginia para que fueran “duros” y llevaran el caso Comey hasta el final. Sin embargo, de manera personal, Blanche se mantuvo a cierta distancia de las conversaciones, y confió en sus ayudantes para que transmitieran sus deseos. Tres ayudantes de Blanche, Singh, Christopher-James DeLorenz y Diego Pestana, fueron los más involucrados en las conversaciones sobre el caso Comey. (El alto funcionario del Departamento de Justicia insistió en que el caso contra Comey era sólido y negó que la oficina de Blanche presionara a los fiscales de carrera para que presentaran cargos penales). Cuando los fiscales de Virginia expusieron los puntos débiles de las pruebas, Pestana insinuó que los fiscales eran los débiles, una crítica especialmente irritante para ellos, dado que Pestana nunca había trabajado como fiscal. Dentro del Departamento de Justicia, los abogados experimentados se quejaban de ser acosados por los ayudantes más jóvenes e inexpertos del fiscal general adjunto, quienes a menudo daban la impresión de ser arrogantes y estar desinformados. A sus espaldas, algunos abogados de carrera se referían a ellos como “los hermanos de Blanche”. La presión de la oficina de Blanche para imputar a Comey se intensificó a principios de septiembre. Se dijo a los funcionarios del FBI que redactaran una denuncia penal contra Comey, y a los fiscales que redactaran un acta de acusación. Un alto funcionario del departamento negó que se presionara a los fiscales para que presentaran cargos, y también insistió en que el caso contra Comey era sólido. El fin de semana del 13 de septiembre de 2025, Patel dijo a los funcionarios que Comey sería acusado en tres días. Cuando no se presentaron cargos dentro de ese plazo, pareció que su gran discurso solo había servido para aumentar la presión sobre Siebert para que cumpliera lo prometido. Siebert habría acusado de buena gana a Comey de delitos si hubiera creído que las pruebas lo justificaban, pero, según sus colegas, él consideraba que ni siquiera había estado cerca. El jueves 18 de septiembre, Singh llamó a Siebert para advertirle que el presidente planeaba despedirlo, y la noticia se hizo pública un día después. En una publicación en las redes sociales escrita como si fuera un mensaje privado a la fiscala general Pam Bondi, el presidente expresó su indignación por el hecho de que Comey, James y Schiff no hubieran sido acusados de ningún delito. “No podemos retrasarlo más, está acabando con nuestra reputación y credibilidad”, escribió, y añadió: ”¡¡¡DEBE HACERSE JUSTICIA, YA!!!”. Trump eligió entonces a Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca sin experiencia como fiscal, para sustituir a Siebert. Rápidamente consiguió que Comey y James fueran imputados, aunque esos casos fueron desestimados por un juez que consideró que el nombramiento de Halligan era ilegal.