Tren de alta velocidad embiste y mata a 7 elefantes que cruzaban vías en noreste de India

INDIA- Siete elefantes asiáticos salvajes murieron y una cría resultó herida cuando un tren de pasajeros de alta velocidad colisionó con una manada que cruzaba las vías en el estado nororiental de Assam, en India, informaron las autoridades locales el sábado temprano.

El conductor del tren avistó la manada de unos 100 elefantes y utilizó los frenos de emergencia, pero el tren aún así impactó a algunos de los animales, indicó Kapinjal Kishore Sharma, portavoz de Indian Railways, a The Associated Press.

Cinco vagones del tren y la locomotora descarrilaron tras el impacto, pero no hubo víctimas humanas, añadió Sharma.

Los veterinarios realizaron autopsias a los elefantes muertos, que serán enterrados durante el transcurso del día.

El sitio del incidente es una zona boscosa a unos 125 kilómetros (78 millas) al sureste de la ciudad capital de Assam, Guwahati. Las vías del tren en el estado son frecuentadas por elefantes, pero Indian Railways señaló en un comunicado que el lugar del impacto no era un corredor designado para elefantes.