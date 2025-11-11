Tres años después de su liberación, la ciudad ucraniana de Jersón enfrenta otro tipo de asedio

JERSÓN- La mayoría de las calles de Jersón están vacías ahora. Tres años después de que la liberación pusiera fin a nueve meses de ocupación rusa, la ciudad que una vez estalló de alegría se ha hundido en una cautelosa quietud, un lugar donde la vida diaria se desarrolla detrás de muros o bajo tierra. El 11 de noviembre de 2022, la gente salió a la plaza principal de la ciudad portuaria del sur de Ucrania, ondeando banderas de azul y amarillo y abrazando a los soldados que los habían liberado tras meses bajo control ruso. Creían que lo peor había pasado. TE PUEDE INTERESAR: Rusia intensifica ataques contra Jersón con bombas aéreas; intenta convertirla en ciudad muerta En cambio, la guerra cambió de forma. Desde el otro lado del río Dnipro, las tropas rusas atacan con regular intensidad, y los drones ahora merodean por los cielos sobre una ciudad de ventanas rotas y patios vacíos. Aun así, los que se quedaron insisten en que incluso la vida en una ciudad mayormente vacía y cerrada es más fácil que vivir bajo Rusia. Una reciente visita de Angelina Jolie fue un bienvenido impulso moral para los vecinos, cuyo desafío diario de sobrevivir quedó plasmado en fotos que mostraban a la actriz estadounidense en un sótano y en una calle bajo estrechos corredores de malla, necesarios para proteger a los civiles de los drones. Jersón, donde antes vivían casi 280 mil personas, se ha convertido en un tramo olvidado de la línea del frente, donde las explosiones resuenan a diario y los carteles aún dicen: “Ciudad de fuerza, libertad y resiliencia”. UNA FLORISTA ENTRE RUINAS El pequeño quiosco de flores de Olha Komanytska, de 55 años, destaca contra el centro bombardeado de Jersón. Sus rosas rojas y blancas se derraman de altos cubos, un estallido surrealista de color en una esquina que una vez atraía multitudes constantes pero que ahora ve apenas a unos pocos clientes. “Casi nadie compra flores”, dice. “Sólo estamos tratando de salir adelante.”

Durante casi 30 años, Komanytska y su esposo cultivaron flores en el campo de Jersón. El quiosco es todo lo que queda después de que sus invernaderos fueran destruidos. Ella lleva un pañuelo negro en la cabeza para guardarle luto. Murió de una afección cardíaca, pero ella cree que la guerra lo empujó hacia ello. Sus ojos se llenan de lágrimas al hablar de él, y admite que no puede quedarse mucho tiempo en su tumba. “No más de cinco minutos”, dice, agregando que es por el peligro de los drones. Pero en su puesto, la seguridad no es mejor. Una vez, un proyectil voló justo sobre su cabeza. Sobrevivió sólo porque se agachó, dice, señalando el panel de vidrio agrietado que luego cubrió para ocultar el daño. Como muchos en Jersón, Komanytska ha aprendido las nuevas reglas de supervivencia de la ciudad. Puede identificar cada arma por su sonido: artillería, cohetes, bombas... Pero los drones, dice, son los peores. Ahora cierra temprano y camina a casa pegada a las paredes, a veces escondiéndose bajo los árboles para escapar de sus “ojos”. TE PUEDE INTERESAR: Caen proyectiles rusos sobre Jersón en plena Nochebuena; deja 10 muertos y 55 heridos Imita el sonido: un zumbido bajo y chirriante. “Siempre están buscando” un objetivo, dice. “Por la noche camino a casa, y están sobre mí. Sólo corres. Antes, podías esconderte bajo los árboles. Ahora... no sé dónde esconderme”.

La única vez que su rostro sombrío se suaviza en una sonrisa es cuando recuerda la liberación de la ciudad. “Ese día fue increíble”, dice, repitiendo la palabra varias veces, como si quisiera hacerlo real de nuevo. DEFENDIENDO LA CIUDAD DESDE EL CIELO En un fresco día de otoño, las hojas amarillas se acumulan en la malla sobre la calle mientras los trabajadores municipales estiran más redes, la misma malla plástica que antes se empleaba en sitios de construcción, ahora reutilizada para proteger a los civiles de los drones. En un hospital, la entrada está completamente envuelta en redes protectoras, a lo largo de los lados, por encima y alrededor del perímetro, con solo un estrecho pasaje dejado para el personal y los pacientes. Los funcionarios dicen que esos lugares, donde los civiles se reúnen en grandes números, son prioridades principales porque a menudo son objetivos. A pesar de la tensión constante, de un ambiente de alerta que petrifica, la ciudad sigue viva. Las oficinas de correos aún operan, aunque sus entradas están bloqueadas por losas de concreto destinadas a absorber explosiones. En las paradas de autobús, donde el transporte continúa a pesar de los riesgos, hay pequeños búnkeres de cemento preparados, recordatorios de que el bombardeo puede llegar en cualquier momento. Sobre las redes, un escudo invisible protege Jersón. Son los sistemas de guerra electrónica de la ciudad, que utilizan señales de radio para detectar, bloquear o desactivar drones enemigos.