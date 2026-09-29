Las fuerzas ucranianas liberaron tres aldeas más y restablecieron el control de otras dos en una ofensiva en la que Kiev capturó a unos 250 prisioneros rusos e infligió 2 mil bajas, según informaron las autoridades. El 111 Cuerpo de Ejército de Ucrania retomó con éxito las aldeas de Ridkodub, Nove y Katerynivka en la región de Donetsk en el marco de la Operación Vivaldi, una contraofensiva por fases destinada a liberar el territorio ucraniano conquistado, según declaró el general de brigada Andrii Biletskyi.

Biletskyi afirmó que, gracias a esta operación, sus tropas engañaron a Rusia para que intentara desesperadamente proteger una posición al sur de su verdadero objetivo, lo que permitió a los soldados ucranianos reconquistar 40 kilómetros cuadrados, un área aproximadamente del tamaño de Manhattan. “Esto les obligó a malgastar inútilmente sus reservas en contraataques en esa dirección; en realidad, el enemigo durmió durante el ataque principal, que tenía como objetivo capturar Nove”, alardeó Biletskyi. Los detalles de la Operación Vivaldi se hicieron públicos a principios de este mes, poniendo de relieve la creciente contraofensiva de Ucrania a lo largo de las líneas del frente este año, que ha provocado que Rusia pierda cientos de kilómetros cuadrados de territorio.

Además de retomar las tres aldeas el lunes, Biletskyi afirmó que sus fuerzas también lograron restablecer el control total de Ucrania sobre las aldeas de Karpivka y Novomykhailivka. La operación fue simplemente la “tercera temporada” de la Operación Vivaldi, en la que las tropas ucranianas modificaron vehículos blindados BTR-60 de la era soviética para convertirlos en bombas kamikaze no tripuladas con el fin de romper las defensas rusas. La aldea de Nove fue clave en la tercera fase de la Operación Vivaldi, ya que el asentamiento se había convertido en un importante centro ruso en la región.

Con el territorio recién liberado, las tropas ucranianas ahora tienen un cerco alrededor del asentamiento de Zelena-Dolyna, la zona que las fuerzas rusas fueron engañadas para defender. Según el ejército ucraniano, la Operación Vivaldi ha liberado hasta el momento casi 68 millas cuadradas de territorio que estaban en manos de las fuerzas rusas. En la operación del lunes, Ucrania también capturó a más de 250 soldados rusos, y Biletskyi afirmó que se ha vuelto común que unidades enteras se rindan. “La idea de que ‘los rusos no se rinden’, que se ve en las películas, se convirtió en la práctica en la rendición total de unidades enteras, incluyendo oficiales, pilotos y artilleros”, dijo Biletskyi.