Alicia Bárcena pide frenar importación de autos ‘chocolate’ de Estados Unidos

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena , informó que el tema se encuentra en revisión durante la conferencia presidencial. La funcionaria explicó que la propuesta forma parte de una estrategia más amplia para reducir contaminantes y avanzar en la modernización del parque vehicular.

El Gobierno de México analiza limitar la importación de vehículos usados provenientes de Estados Unidos , conocidos coloquialmente como “ autos chocolate ”, como parte de las medidas que impulsa para disminuir las emisiones contaminantes del sector transporte.

“Estamos en acuerdos para ver si también podemos limitar la importación de autos usados desde Estados Unidos”, señaló Bárcena al referirse a las negociaciones que mantienen distintas dependencias federales.

La propuesta ocurre después de que México estableciera condiciones ambientales para la entrada definitiva de determinados vehículos usados con motor a diésel, particularmente unidades pesadas. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece un límite de antigüedad de 10 años para los motores de ciertos vehículos de carga que ingresen al país.

LA RESTRICCIÓN A CAMIONES YA ESTÁ EN VIGOR

La medida que sirve como antecedente para la nueva propuesta se enfoca en vehículos pesados con motores a diésel y peso bruto vehicular superior a 3 mil 857 kilogramos.

De acuerdo con el acuerdo firmado por la Semarnat y la Secretaría de Economía, quienes busquen importar de manera definitiva estas unidades deben acreditar que el año de fabricación del motor no sea mayor a 10 años al momento de realizar la operación. También deben declarar que el motor no ha sido alterado o modificado.

Bárcena ha explicado que el objetivo de estas disposiciones es evitar que ingresen al país unidades con tecnologías que no cumplen con estándares ambientales. En noviembre de 2025, la secretaria señaló que los vehículos a diésel representaban menos de 5 por ciento del parque vehicular, pero eran responsables de 61 por ciento de las partículas emitidas por el sector transporte, según datos presentados por la dependencia.

EL GOBIERNO BUSCA REDUCIR LAS EMISIONES DEL TRANSPORTE

La discusión sobre los vehículos usados forma parte de una política más amplia de calidad del aire. Semarnat ha señalado que el transporte es uno de los sectores relevantes en las emisiones de gases de efecto invernadero y que la modernización del parque vehicular es uno de los caminos para reducirlas.

La dependencia también ha planteado medidas para endurecer los estándares ambientales de distintas unidades y avanzar en la transición hacia tecnologías menos contaminantes, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos.

La propia Bárcena ya había señalado anteriormente la preocupación de la dependencia por el ingreso de vehículos usados desde Estados Unidos. En una intervención pública, pidió apoyo de la Cancillería para frenar la entrada de los llamados “autos chocolate” debido a sus niveles de emisiones.

Por ahora, la declaración más reciente no representa una prohibición general para todos los autos usados procedentes de Estados Unidos. La medida se encuentra en análisis y todavía deben definirse sus alcances, requisitos y los vehículos que eventualmente quedarían sujetos a nuevas condiciones.

23 ENTIDADES TIENEN PROGRAMAS PARA MEJORAR EL AIRE

Bárcena también informó que actualmente 23 entidades federativas cuentan con programas ProAire, instrumentos que buscan coordinar acciones para disminuir la contaminación atmosférica.

Estos programas contemplan medidas relacionadas con distintas fuentes de emisión, entre ellas el transporte y las actividades industriales. La estrategia federal incluye además la actualización de normas y regulaciones para diferentes tipos de vehículos y maquinaria.

En materia de transporte pesado, el Gobierno federal ya estableció límites de antigüedad para determinadas unidades usadas a diésel. El acuerdo publicado en 2025 señala que las restricciones buscan establecer condiciones ambientales acordes con los límites de emisión aplicables en México.

La eventual regulación para autos usados provenientes de Estados Unidos todavía requiere definir sus características. Mientras tanto, el planteamiento de Semarnat coloca nuevamente en la discusión pública el ingreso de vehículos usados y su impacto en las emisiones contaminantes.