Tribunal español ordena a Meta pagar casi 500 millones de euros a medios de comunicación

Internacional
/ 20 noviembre 2025
    La empresa matriz de Instagram y Facebook tendrá que pagar daños a 81 medios de comunicación españoles que llevaron el caso a los tribunales. FOTO: ESPECIAL.

La plataforma comunicó que es una demanda infundada que carece de cualquier evidencia de daño alegado e ignora deliberadamente cómo funciona la industria de la publicidad en línea

BARCELONA.-Las empresas de medios de comunicación tradicionales en España lograron una victoria contra el gigante de las redes sociales Meta después de que un tribunal con sede en Madrid ordenara el jueves que debe pagar a los medios de comunicación casi medio billón de euros en daños.

Según un comunicado del tribunal, el juzgado mercantil No. 15 de Madrid dictaminó que el gigante de las redes sociales de Mark Zuckerberg había ejercido una ventaja de mercado desleal al extraer datos personales de los usuarios de internet en violación de la ley europea y utilizarlos para crear publicidad más efectiva.

“El tratamiento ilícito de esta enorme cantidad de datos personales supuso para Meta una ventaja competitiva que la prensa digital española no podía igualar”, dice el comunicado.

“La actuación de Meta repercutió negativamente en los ingresos por publicidad on line en display (la que nos aparece cuando leemos gratuitamente una noticia de prensa en un periódico digital) de la prensa digital española, que sufrió una pérdida de ingresos en publicidad digital”, agregó.

El tribunal coincidió con los medios españoles en que Meta había violado las regulaciones europeas durante cinco años, antes de que la empresa estadounidense actualizara su base legal de consentimiento para recopilar datos personales en 2023 para alinearse con la ley europea.

Las normas de la UE de 2018, conocidas como el Reglamento General de Protección de Datos, requieren que las empresas que recopilan datos personales de los usuarios se adhieran a medidas técnicas y organizativas destinadas a proteger la privacidad del usuario.

Meta anunció que apelará, calificando el fallo de “infundado”.

“Meta cumple con todas las leyes aplicables, y ha proporcionado opciones claras, información transparente y ha dado a los usuarios una variedad de herramientas para controlar su experiencia en nuestros servicios”.

No es la primera vez que Meta infringe las normas de datos de la UE. En 2022, los reguladores irlandeses impusieron a Meta una multa de 265 millones de euros (entonces 277 millones de dólares) por violarlas.

El tribunal español indicó que su fallo podría influir en otros casos legales en Europa, incluyendo en Francia, donde Meta enfrenta un caso similar. Meta ha estado presionando para que la UE flexibilice sus regulaciones, que ofrecen mejor protección a los usuarios que en Estados Unidos.

La semana pasada, el supervisor de los mercados financieros de España impuso a X de Elon Musk una multa de 5 millones de euros (5,8 millones de dólares) por permitir que una plataforma de criptomonedas no autorizada, acusada de usar publicidad fraudulenta, se anunciara en la red social.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

